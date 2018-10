Krieg erklären, ohne wehzutun

Matthias „Matti“ Zirzow und Bernhard Wagner realisierten zusammen bereits zahlreiche Folgen der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ seit 2011. Wegen Terminüberschneidungen konnte Wagner bei der ersten Staffel über den Ersten Weltkrieg für den Regisseur nicht die Kamera übernehmen. Der DoP war zunächst aber auch skeptisch, ob die Qualität der szenischen Bilder bei einem dokumentarischen Projekt überzeugend sein würde. „Dann war ich von ‚Kleine Hände‘ richtig angetan und berührt“, sagt Wagner „Mir war klar, falls mich Matti wieder fragt, bin ich dabei!“ Looksfilm hat in den letzten Jahren mehrere aufwändige Mehrteiler und Serien zu historischen Themen produziert, die als „Mischformate“ mit dokumentarischen Anteilen vor allem historische Dramaserien sind. So wurden auch bei „Der Krieg und ich“ die Sprechrollen alle von einem arrivierten Erwachsenencast gespielt, unter anderem Florian Lukas („Weissensee“, „Good Bye Lenin!“) oder Jutta Wachowiak („König Drosselbart“, „Nikolaikirche“, „Soko Leipzig“). Die Kinder wurden aufwändig gecastet und teilweise übernahmen sehr kameraerfahrene Kinder wie Arved Friese („Timm Thaler“) die Rollen.

(Bild: SWR/Looksfilm/AndreasWünschirs)„Wir bewegen uns mit dieser Serie zwangsläufig auf Messers Schneide – zwischen einer möglichen Traumatisierung unseres Publikums und der Gefahr unglaubwürdig zu werden, falls die komplexen Zusammenhänge des Zweiten Weltkrieges zu stark vereinfacht werden“, das weiß Regisseur und Autor Zirzow. Daher ließen die Produktionsfirma Looksfilm gemeinsam mit dem federführenden SWR zwei der acht Plots wissenschaftlich testen. Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfern- sehen (IZI) forscht seit 1963 international über die TV- Rezeption von Kindern. Bei „Der Krieg und ich“ führte das IZI Drehbuch- bzw. Treatmentlesungen mit 80 Kindern in der Altersstufe 9 bis 11 durch. Die Ergebnisse der Untersuchung flossen direkt in die Buchentwicklung ein. Für die Ausstrahlung auf dem KiKa war von vornherein klar, dass die Serie eine FSK-6-Freigabe bekommen muss.

Regisseur Zirzow stellt fest: „Kinderserien bekommen im Vergleich zu Erwachsenenformaten leider kein großes Budget!“ Darum war schon bei der ersten Staffel „Kleine Hände im großen Krieg“ die Modellwelt eingefügt worden, um damit die aufwändigen historischen Totalen erzählen zu können. Gleichzeitig nutzte der Regisseur alle Chancen zur Vorbereitung, die möglich waren. Die Gründe für die Wahl der Kamera waren für Wagner recht pragmatisch: „Looksfilm besitzt eine Sony F55 – und ich habe mit der Kamera durchaus schon gute Erfahrungen gemacht.“ Wagner kennt die fast baugleiche F5 unter anderem von „Dr. Klein“ und „In aller Freundschaft“: „Für eine ALEXA hätte ich auf viele Sachen verzichten müssen, die F55 kostet nur ein Viertel. Wenn die Postproduktionshäuser mit dem Material umgehen können, weiß ich, was ich damit kriege.“ Wagner überlegte zunächst auf den Cooke Mini S4 zu drehen, weil man dort die Vor- der- und Hinterlinsen mit unvergüteten austauschen kann, für einen „schäbigen Look“. Klar war, dass die Hintergründe durch die Linsen so unscharf wie möglich sein sollten, damit der Aufwand für die historische Ausstattung geringer ausfiel. Letztendlich entschied sich Wagner für die ZEISS Highspeed 1.3: „Die haben einen weichen, angenehmen Look! Und wir hatten Motive, die sehr düster waren, wie eine große Scheune, und da wollte ich nicht mit Blende 2.8 an den Start.“ Wagner weiß, dass das eine Herausforderung für die Assistenten Martin Mikußies und Patrick Dielefeld beim Schärfeziehen war: „Aber wenn man das zulässt, kriegt das Material eine eigene Lebendigkeit.“ Zusätzlich hatte Wagner einen alten Angénieux- Zoom HR 25-250 mit dabei, aber am Ende waren die Umbauzeiten zu lang, um ihn häufig einzusetzen.