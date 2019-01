“70 Prozent entstehen nicht am Schneidetisch”

Was hat für dich bedeutet, den „Bild-Kunst Schnitt Preis Dokumentarfilm“ zu bekommen?

Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. „Bruder Jakob“ war die erste Arbeit, die ich selbst eingereicht habe. Schon mit der dieser Nominierung allein hatte ich eigentlich schon alles erreicht, was ich mir für dieses Mal wünschen konnte. Das war für mich schon Ehre genug. Mir bedeutet das sehr viel. Seit dem Beginn meines Studiums an der ifs 2012 gehe ich jedes Jahr zum Filmplus-Festival. Nur dort geht es um den Schnitt, dort sind die Editoren. Selbst dort zu laufen war schon großartig – und dann auch noch zu gewinnen … Ich habe das noch immer nicht so richtig realisiert.

Die Jury hat in ihrer Begründung deinen Umgang mit vielschichtigem und inhomogenem Material gelobt. Zumindest die Inhomogenität fällt aber im fertigen Film kaum auf.

Ich hatte im Schnitt tatsächlich nicht das Gefühl, vor inhomogenem Material zu sitzen. Das war vielleicht am ehesten bei den verschiedenen Ebenen des Films, bei den Fahrten und den Traumerzählungen so. Vom Bildmaterial her sind am ehesten die Interviews mit den Freunden herausgefallen. Das war aber nicht so schwierig. Ich habe nie daran gezweifelt, dass man dieses Material bringen kann, weil es inhaltlich völlig klar war, dass es zusammengehört und in den Film muss.

Was war denn für dich persönlich die größte Herausforderung beim Schnitt von „Bruder Jakob“?

Ich glaube, da gab es zwei Herausforderungen. Die allergrößte war Jakob selbst als Protagonist, weil er nicht die einfachste Persönlichkeit ist. Wir haben das immer stark daran gemerkt, dass die Reaktionen auf ihn sehr unterschiedlich ausfallen. Das ist auch jetzt im fertigen Film noch so, gerade in früheren Schnittversionen gab es einfach das Problem der Sympathie oder auch einfach auch nur der Empathie, ob man mit ihm mitgeht. Er ist ja ein Mensch – das sagt ja auch der Imam im Film – der mehr in seinem Kopf als mit Worten nach außen spricht. Man merkt immer, dass so viel in ihm vorgeht, aber man kann dem vielleicht nicht immer folgen. Es ist dann auch schwierig, wie er sich einem mitteilt. Das Schwierigste war zu erreichen, dass man ihn ernst nimmt und sich für ihn interessiert. Denn ganz oft war er einem so unsympathisch, dass man den Film gar nicht anschauen wollte, ganz am Anfang. Ging dir das auch so?