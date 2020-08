Kenne deine Zuschauer

Facebook

Bei Facebook gibt es fünf relevante Video-Werbeformen, Feed, Instant Articles, In-Stream-Ads, Stories-Ads und Anzeigen im Audience Network. In den einzelnen Formen kann es Untervarianten geben. Hier gilt je kürzer, desto besser, auch wenn Videos im Feed und in den Instant Articles bis zu 241 Minuten lang sein dürfen. Ton ist bei allen nicht notwendig, aber wird empfohlen. Die In-Stream-Ads werden innerhalb von laufenden Videos angezeigt und dürfen daher nur zwischen fünf bis 15 Sekunden lang sein. Ads in Stories dürfen bis 20 Sekunden Dauer vorweisen, Videoanzeigen im Audience Network zwischen zehn und 120 Sekunden. Hier gibt es auch In-Stream- Videos, die jedoch Ton benötigen.

Nicht alle Videoanzeigen bei Facebook dürfen auch alle Seitenverhältnisse also 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 und 2:3 besitzen. Anzeigen in Stories sind nur in 9:16 möglich, in den Instant Articles wird alles, was nicht 16:9 oder 1:1 ist, auf das Format 1:1 gecroppt. Auch In-Stream-Videoanzeigen im Audience Network unterstützen 4:5, 2:3 und 9:16 nicht.

Achtung, einige der Anzeigenformate definieren Maximalgrößen für Videodateien. Zudem sind viele der Parameter laufenden Änderungen unterworfen. Für weitere Tipps und Anforderungen der einzelnen Video-Werbeformen, die Liste der (vielen) unterstützten Videocodecs besuchen Sie deshalb https://tinyurl.com/FB-Ad-Specs