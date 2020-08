Videos für Social Media anpassen

Das US-Profiportal hat kein großes Portfolio an Video-Ads. Anzeigen im Feed dürfen zwsichen drei und 30 Sekunden Länge haben – LinkedIn empfiehlt, unter 15 Sekunden zu bleiben. Die Dateigröße ist mit maximal 200 MB angegeben, was schon enorm knapp sein kann. Einziges erlaubtes Containerformat ist MP4, alles unter 30 fps an Bildrate ist möglich. Auch bei den Seitenverhältnissen sind die drei Hauptformate etabliert: 16:9, 1:1 sowie 9:16. Sollte sich etwas ändern, finden Sie es unter https://tinyurl.com/LinkedIn-Ads-Specs

Instagram Das Instagram-Portfolio bietet drei Anzeigenformen für Videos an, Feed, Stories und IGTV, der Videodienst der Foto-App. Feed und Stories benötigen keinen Ton, unterscheiden sich jedoch in der Länge der Videos. Wo im Feed Clips bis zu 60 Sekunden Länge eingesetzt werden dürfen, ist das bei Stories aufgrund deren kurzer Verweildauer logischerweise auf 15 Sekunden beschränkt. Video-Anzeigen allerdings dürfen länger sein, in beiden Formaten bis zu 120 Sekunden. Wie bei Facebook darf in den Stories nur 9:16 zum Einsatz kommen, im Feed sind 16:9, 1:1 und 4:5 möglich. IGTV hat noch mal speziellere Anforderungen. Hier wird unterschieden zwischen Videos für mobile Auslieferung, die bis zu 15 Minuten lang sein dürfen, und normale Web-Auslieferung, wo Videos bis zu 60 Minuten erlaubt sind. In beiden Auslieferungswegen sind die Seitenverhältnisse 16:9 und 9:16 erlaubt. Die genauen Spezifikationen der Videoformate sind denen von Facebook aufgrund des gleichen Konzerns nicht unähnlich und finden sich auch auf den dortigen Business-Seiten: https://tinyurl.com/Insta-Ad-Specs

Tipps

Fast alle Plattformen ermöglichen Untertitelformate, meist ist immerhin SRT erlaubt. Nur bei Twitter, TikTok und SnapChat findet sich keine Unterstützung für separate Untertitel. Hochladbare Untertitel ermöglichen mehr Views in mobiler Darstellung, da diese auch in der S-Bahn oder in lauter Umgebung angesehen und verstanden werden können. Wenn die Ausspielung in verschiedenen sprachlichen Territorien geplant ist, vermeiden Sie so, immer ein neues Video ausspielen zu müssen, in welchem die Untertitel eingebrannt sein müssen. Als Audioformat ist überall der Standard AAC mit geringer bis mittlerer Komplexität zugelassen. Damit sollten sie immer auf der sicheren Seite sein. Die genauen Spezifikation entnehmen sie am besten den Spezifikationen auf der jeweiligen Plattform.

Von Pillarbox- oder Letterboxbalken ist dringend abzuraten. Einige Dienste schließen dies in ihren Qualitätskriterien sogar explizit aus. [12654]

