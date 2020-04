Wünsche erfüllt

Workflows

Dass das Prozessing der FX9 wohl aus den großen Schulterkameras kommt, sieht man am Dual Recording und am Proxy-Workflow. Einerseits können zwei Formate, nämlich UHD und MPG2 HD 4:2:2, gleichzeitig aufgezeichnet werden, andererseits ist alternativ zum HiRes auch ein H.264-Proxyfile mit Auflösungen bis 1.920 × 1.080 möglich. Denkbar wäre somit ein Dreh in zwei Formaten für das schnelle Senden in HD ohne Transcoding. Mit einem kleinen Trick konnte ich die MPG-HD-Files aber auch Premiere als Adobe-eigene Schnitt-Proxies unterjubeln. Dann entfällt das Umrechnen komplett und man kann in Premiere mit einem Button zwischen HD-Clips und 4K/UHD-Clips umschalten. Das ist übrigens nur möglich, weil die Formate MPG-HD und XAVC-I die gleiche Anzahl an Audiospuren enthalten.

Proxies für Server-Workflows

An der FS7 habe ich H.264-Proxies immer vermisst – gerade bei EB-Drehs oder Marketingvideos, wo wir gerne Material zum Sichten an den Kunden abgeben. Die einfachen H.264-Proxy-Files (bis 1.920 × 1. 080 und maximal 9 Mbit/s) landen nicht auf den XQD-Karten, sondern auf der zusätzlichen SD-Karte, zum Beispiel zum Sichten oder Loggen einschließlich Timecode, aber mit nur zwei Audiospuren, entweder 1/2 oder 3/4. Trifft man einige Einstellungen in der FX9, ist der automatische Upload der Proxies auf einen FTP Server möglich – im laufenden Betrieb. Dazu legt die FX9 eine Uploadliste an, die auch per Smartphone-App editiert werden kann. Die Regionalstudios des WDR nutzen die identische Funktion bei der PXW-Z450, um Clips bei wichtigen Nachrichten „online first“ nutzen und noch vor dem Ingest auf diese Aufnahmen zurückgreifen zu können.