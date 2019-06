FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Sony stellt neue Firmware 5.0 für die VENICE in Aussicht

Kaum ist die Firmware-Fassung 4.0 für die VENICE veröffentlicht, schiebt Sony schon die nächste Version nach. Sie soll im Januar 2020 erscheinen und unter anderem weitere HFR-Optionen sowie die Unterstützung von Apple ProRes 444 enthalten.

Sony lässt für sein Flaggschiff VENICE ein Firmware-Update auf das nächste folgen. Nach der aktuellen Fassung 4.0, die unter anderem eine HFR-Lizenz für die Unterstützung von 120 fps bei 4K 2.39: 1, 110 fps bei 4K 17: 9, 75 fps bei 4K 4: 3 und 60 fps bei 6K 3: 2 enthält, erscheint bereits das VENICE-Update auf Version 5.0 am Horizont, bei dem es in erter Linie unm die Erweiterung der HFR-Fähigkeiten geht. Ab Januar 2020 können DoPs auf Geschwindigkeiten von bis zu 90 Bildern pro Sekunde bei 6K 2,39: 1 und 72 Bildern pro Sekunde bei 6K 17: 9 / 1,85: 1 zurückgreifen. Mit dieser Erweiterung kann die VENICE dreifach verlangsamte Bewegungen bei 24p auch in 6K aufzunehmen.

“Im ständigen Dialog mit den Filmemachern haben wir die VENICE weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Top-Talente gerecht zu werden”, erklärte Sebastian Leske, Produktmarketing-Manager für Film bei Sony Professional Solutions Europe. „Bis heute wurden mehr als 100 Filme und Serien auf VENICE gedreht. Mit der neuen Firmware der Version 5.0 wird die Kamera noch flexibler, was letztendlich den Nutzen und die Vielseitigkeit für alle Filmemacher erhöht. “

Die Firmware 5.0 wird außerdem weitere Funktionen für effizientere Produktionsworkflow bieten. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung von Apple ProRes 4444 und die Aufzeichnung von HD-Videos in hoher Bildqualität auf SxS-PRO-Karten ohne den zusätzlichen AXS-R7-Recorder. Außerdem wird die Menüführung bei der Einrichtung der Rahmenlinien im Sucher vereinfacht.

