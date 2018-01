Red Monstro 8K Hands-On

Am Samstag, den 13.1.2018 kann man die RED Monstro mit 8K in Düsseldorf in Augenschein nehmen.

In Zusammenarbeit mit “Well done digital cinema service” präsentiert CineOne in Dortmund die RED Monstro zum Anfassen. Beim Kameraverleih in Iggelhorst 17, Dortmund (siehe Karte unten) ist von 12 bis 20 Uhr unter anderem auch folgendes Equipment zu begutachten:

Leica Thalia Lenses

P+S Technik 35-70 CS Anamorph Zoom

Angénieux EZ-1 VistaVision 45-135mm/T3

HanseInnoTech Celere HS Festbrennweiten

Tokina Vista Primes

Gecko-Cam Genesis Lenses

SIGMA Cine Lenses

HanseInnoTech Compact-Collimator 2

Freefly Movi Pro

ARRI Artemis CineHD Pro Steadycam mit GPI Pro Arm

Betz Tools Wave1

Teradek Bolt 500 bis 3000 Deluxe

TeradekRT / RTMotion FIZ

TeradekRT Latitude

Panasonic Eva-1

ARRI Skypanel S360

Gaffers Control mobile Wireless DMX

LiteGear LiteTile Plus 8×8 LED Butterfly Bespannung

Die Anmeldung erfolgt über den Facebook-Event von CineOne.