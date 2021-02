Raumwunder

„Uns war klar, dass wir in die Zukunft investieren und technisch am Ball bleiben müssen“, sagt Constantin Novotny, geschäftsführender Gesellschafter und technischer Leiter beim TV-Dienstleister HD Broadcast. Der seinerzeit aktuelle Ü-Wagen HD-1 des Unternehmens war zwar noch gut in Schuss. „Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, den HD-1 auf 3G-UHD upzugraden. Das hatten wir auch in Betracht gezogen und in der Planung durchgespielt. Letztendlich sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass das eine zeitlich begrenzte Lösung gewesen wäre. Denn irgendwann wäre uns der Platz im Fahrzeug ausgegangen, nicht nur für die Technik, sondern auch für die Mitarbeiter und Kunden!“