Rauhes Handling, scharfe Bilder

Es gibt also viel zu lernen, beginnend mit den absoluten Basics im Umgang mit einer Kamera. Standardwissen aus dem Lehrbuch: Schwenks beginnen mit einem Stand und enden auch mit einem. Zwischenschnitte darf man nicht vergessen. Sich absichtlich und nicht etwa aus Unwissen über solche Grundregeln hinwegzusetzen, kann dann erst der nächste Schritt sein. Abgesehen vom technischen Handling einer Kamera geht es auch um die absoluten Grundlagen des filmischen Denkens: mit welchen Bildern will ich meine Geschichte erzählen?

Das Resultat der Arbeit in der Kamera-Klasse: Filme mit technischen Fehlern, aber dafür auch mit unkonventionellen Stilen. Ein Beispiel dafür ist die Februar fertiggestellte 40-minütige Dokumentation „WunderWald“.

ARBEITSPFERD: CANON XF400

Das Equipment für diese Drehs im Pflichtfach „Audiovisuelle Produktion“ stellt das Berufskolleg Rheinbach bereit. Zum Teil geschieht das mit Unterstützung aus der Industrie. So ist beispielsweise ein Canon-Camcorder XF400 für einen mehrmonatigen Test in der Praxis zur Verfügung gestellt worden.

Der XF400 verfügt über einen 1-Zoll-CMOS-Sensor sowie einen Dual DIGIC DV 6 Bildprozessor und ist damit in der Lage, 4K-Aufnahmen in 50p über den gesamten Brennweitenbereich zu erstellen. Im Full-HD-Modus sind Zeitlupenaufnahmen von bis zu 100 Bildern pro Sekunde möglich. Ein integrierter ND-Filter sorgt dafür, dass man auch dann eine Hintergrundunschärfe hinbekommt, wenn gerade einmal nicht schummrige Lichtverhältnisse herrschen. Dazu trägt auch das fest verbaute Objektiv mit 15- fachem optischen Zoom bei. Die entstehenden Daten können mit zwei separaten SD-Karten-Slots aufgezeichnet werden, so dass sowohl eine zeitgleiche als auch fortlaufende Aufnahme möglich ist. Auf dieses Weise lässt sich schon bei der Aufnahme ein redundantes Backup erstellen – ein nützliches Feature, denn im Ausbildungsbetrieb gehen gern schon einmal Speicherkarten verloren. Alternativ kann man sequenziell aufzeichnen und so die Aufnahmedauer maximieren, bevor die SD-Karten gewechselt werden müssen.

Zu den Schnittstellen des XF400 gehören neben HDMI und XLR auch eine LAN-Buchse und ein integrierter WLAN-Empfänger. Auf diese Weise können Daten schnell per FTP übertragen werden. Darüber hinaus ist für professionelle Broadcast-Umgebungen zusätzlich ein 3G-SDI- Ausgang vorhanden.