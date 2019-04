NAB 2019: Sonys UWP-D-Reihe erhält Zuwachs mit neuen Features

Sonys professionelle Audio-Serie UWP-D erhält drei neue Produkt-Duos aus Empfänger und Sender: UWP-D21, UWP-D22 sowie UWP-D26, der zwei Sender zur Wahl hat.

(Bild: Sony)

Mobilität und Konnektivität stehen ganz vorn. Das gilt auch für Sony. Mit der neuen Ergänzung der UWP-D-Reihe geht Sony diesen Weg weiter. Die neuen Features sind ein Multi Interface Schuh mit Digital Audio Interface sowie XDCAM-Camcorder-Support und sollen nahtlos in Workflows mit Sony PXW-Z190 und Z280 integriert werden können. In deren Viewfinder können so die Audio-Informationen der UWP-D-Reihe eingeblendet werden.

Die Mikrofone der UWP-D-Reihe haben das NFC-Sync-Feature ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Frequenzfinden für beide Geräte, Sender und Empfänger. James Leach, Produktmanager bei Sony Professional Solutions Europe hebt hervor: “Moderne Branchenprofis sehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, qualitativ hochwertiges Audiomaterial in einem kurzen Zeitraum einzufangen, mit einem begrenzten Ressourcenaufwand.”

Folgende Gruppen werden ab August 2019 eingeführt: Das UWP-D21, bestehend aus URX-P40 tragbarem Empfänger und UTX-B40 Bodypack-Sender, das UWP-D22, bestehend aus URX-P40 tragbarem Empfänger und UTX-M40 drahtlosem Handmikro sowie das UWP-D26, bestehend aus URX-P40 tragbarem Empfänger und UTX-B40 Bodypack-Sender sowie UTX-P40 Plug-on-Sender.Die Geräte wurde auf leichtes Gewicht und geringere Maßen gegenüber ihren aktuellen Schwestermodellen hin optimiert. So ist der UTX-B40 Bodypack-Sender rund 20 Prozent kleiner, als sein Vorgänger.



Die Geräte sind für Ein-Mann-Videographer geeignet, wenn auch für qualitativ für hochwertige Broadcast-Settings ausgerichtet. Die Software-Integration mit den Camcordern Sony PXW-Z190 und Z280 wird über Firmware-Update im September 2019 geregelt.

