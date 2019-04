FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

NAB 2019: Panasonic kündigt Neues für Cloud-Broadcastlösung P2-Cast an

Mit Broadcast geht es für Panasonic in die Cloud. Neben Kooperationen mit Amazon Web Services und Edius Cloud kommt eine neue P2-4K-Kamera und Updates für Bestehendes.

(Bild: Uwe Agnes)

Über den Wolken, so sang Reinhard Mey, müsse die Freiheit grenzenlos sein. Dahin strebt aktuell ein großer Bereich des Markts, nämlich in die Cloud. Auch Panasonic hat sich mit dem Dienst “P2-Cast” auf den Weg gemacht. Auf der NAB Show 2019 kündigte der Hersteller an, demnächst “P2 Cast on AWS” mit Amazon Web Services auf die Beine zu stellen. Es gäbe bereits eine Testphase mit Grass Valleys EDIUS Cloud auf AWS. Die Vorbereitungen für einen Rollout des Dienstes noch in 2019 sei geplant.

Auf dem Stand konnten Besuchen schon – unter einer Plexiglashülle geschützt – ein funktionsuntüchtiges Modell einer zukünftigen P2-4K-Schulterkamera präsentiert. Weitere Details über das Gerät waren niemandem zu entlocken. Mutmaßungen können jedoch angestellt werden, wird doch die kürzlich vorgestellte Panasonic AG-CX350 voraussichtlich für P2-MXF-Aufzeichnung kompatibel gemacht.

Der von Panasonic im gleichen Atemzug angekündigte Ausbau der Live-Dreh-Unterstützung wurde unter anderem durch Anbindung von Produkten von Drittherstellern erreicht. So zum Beispiel die drahtlose 4K-Übertragung, die auch auf dem Stand demonstriert wird. Weitere neue Ideen sind die Live Production Suite (LPS), das neue Konzept für Broadcast Switcher soll mit 4K-Signalen und IP-Übertragung kompatibel sein, und Media over IP (MoIP), was Standortunabhängige Produktionsworkflows ermöglicht.

