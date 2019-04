NAB 2019: Panasonic erweitert PTZ-Reihe um AW-HE42W/K

Panasonic zeigt auf dem Stand C3607 in Las Vegas sein umfangreiches PTZ-Portfolio aus. Auch die neuste Entwicklung AW-HE42W/K mit umfassenden Kontrolloptionen ist auf der NAB 2019 dabei.

(Bild: Uwe Agnes)

Pan/Tilt/Zoom-Kameras sind vor allem in Verbindung mit neuen Technologien – wie KI, IP, HDR – ein Hingucker. In diesem Sommer wird die Auswahl noch schwerer. Dann stößt die Panasonic AW-HE42W/K als Full-HD-Kamera hinzu. Ihre Features umfassen einen 20-fachen optischen Zoom (bis zu 30-fach mit digitaler Unterstützung), einen Optical Image Stabilizer (OIS)/4-Achsen-Hybrid Bildstabilisator sowie ein Four Drive Lens System, bei dem drei Zoom-Linsen und eine Fokuslinse gleichzeitig unabhängig voneinander agieren.

Die Full-HD-Bilder werden in Bildraten von 1080/59.94p, 29.97p, 59.94i, 29.97PsF sowie 1080/50p, 25p, 50i, 25PsF und in HD-Ready-Standard auch i 720/59.94p und 50p aufgezeichnet. Der Full-HD-Output wird über IP-Transfer, HDMI, SDI soiwe USB unterstützt.

Der HDR-Modus korrigiert überstrahlte Highlights oder abgesoffene Schatten, zudem ist ein aumoatisierter Wechsel in Nacht-Modus möglich. Das Bild kann in der Wiedergabe eingefroren werden, es gibt zudem eine JPEG-Bildspeicherfunktion, mit der die Videodatei auf einer microSD-Karte gespeichert, wiedergegeben und gelöscht werden kann. Es gibt Genlock und die Stromversorgung kann über das Ethernet-Kabel geschehen.

Die Kontrollfunktionen umfassen die Fernsteuerung über entfernte Workstations via IP Control Browser. Das kann von Mac, PC oder mobilen Endgeräten geschehen. Externe Kontrolle über Aufnahme und Datentransfer zu einem FTP-Server können über ein IP-Netzwerk erledigt werden.

Die AW-HE42W/K kann über ein kostenpflichtiges Lizenz-Upgrade auf NDI I HX erweitert werden. Die Kamera steht voraussichtlich ab Juni 2019 zum Verkauf.

