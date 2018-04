NAB 2018: Neue Encoding- und Multiplexing-Lösung AVHE100 von Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz präsentiert auf der NAB Show 2018 mit dem AVHE100 eine neue Lösung für Encoding und Multiplexing. Der AVHE100 arbeitet als komplett softwarebasierte Multi-Codec-Plattform für HEVC, H.264 und MPEG-2.

Mit dem neuen R&S AVHE100 wird es möglich sein, alle Codecs in allen möglichen Auflösungen zu mischen, auch in einem statistischen Multiplex. Dafür unterstützt der Encoder die Formate HEVC, H.264 und MPEG-2. So können etwa Broadcastunternehmen, sollte die Einführung eines neuen Formates geplant sein, so lange auf ältere Formate zurückgreifen, bis der Wechsel vollständig geschehen ist. Dank des integrierten Fraunhofer HHI HEVC-Encoders kann dabei auf die maximale Bildqualität zurückgegriffen werden.

Rohde & Schwarz verspricht, mit den AVHE100 könne nur ein Gerät alle Verarbeitungsschritte einer gesamten Sendekette übernehmen. Erweiterungen und Verbesserungen der Kodier- und Übertragungsstandards lassen sich leicht einpflegen. So sollen sich auch die Anschaffungs- und Betriebskosten senken lassen, beispielsweise für Installation, Raumbedarf, Energiekosten, Kühlung, Ersatzteilmanagement und Training für das Bedienpersonal. Durch die CrossFlowIP Funktion, die von Rohde und Schwarz eigens entwickelt wurde, garantiert das Unternehmen im Redundanzfall unterbrechungsfreie Signalumschaltung.

Für die verschiedenen Anforderungen der Broadcaster gibt es Modelle für 1xUHD, für 4fach HD HEVC oder 8fach HD H.264 jeweils in einem Gerät. Eine weitere Version adressiert speziell den ISDB-T Markt und encodiert 1xHD, 1xSD und 1x1Seg in einem Gerät. Die neuen Encoder Packages sind ab sofort erhältlich.