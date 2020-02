Innovatives Retro

Wann sind Sie denn dem Problem der Synchronität bei Motion Control zum ersten Mal begegnet?

Prinzipiell ist bei Motion Control, zumindest bei den einfacheren Systemen, die man sich so leisten kann, der Bildinhalt selbst nicht synchron. Das ist das Problem. Man kann die Kamerafahrt ja immer wieder identisch wiederholen, aber dass der Inhalt des Bildes auch synchron zueinander ist, bekommt man in der Regel gar nicht hin. Man kann dieselbe Fahrt zwar mehrfach machen, auch mit den gleichen Personen, die dann aber zwangsläufig zu unterschiedlichen Zeiten in dieser Fahrt agieren. Das heißt, wenn sie miteinander agieren wollen, miteinander reden wollen, irgendetwas miteinander tun, dann muss auch der Inhalt synchron sein. Genau da stoßen die Systeme, die man sich so leisten kann, außerhalb vom Techno Crane und Konsorten eben an ihre Grenzen.

Ich hatte die Herausforderung mit meinem System bei einem Tatort-Dreh. Da sollte der Hauptdarsteller Ulrich Tukur mit sich selbst sprechen und auch bestimmte Dinge tun, die eine Person übergibt etwas an die andere Person. Genau da fing es eben an, dass wir den Bildinhalt synchron halten mussten und der Schauspieler auch nach jedem Take zumindest hören musste, was er vorher gespielt hatte. Und zwar synchron hören musste, damit er darauf reagieren konnte. Das war die Herausforderung. Das Problem hatte ich für diesen Tatort-Dreh dann auch gelöst. Allerdings waren wir da nicht framegenau, was aber für die Interaktion, die in der Szene stattfand, gereicht hat. Danach habe ich mir dann überlegt, dass es auch möglich sein muss, dass es framegenau ist. Das war eben dann die Herausforderung für das Projekt „Der Zauberkoffer“.

Vielleicht bin ich hier etwas schwer von Begriff, aber wenn Dinge in der Zeit nacheinander stattfinden, dann sind sie doch nie synchron?

Man hat halt verschiedene zeitliche Ebenen. Wenn ich jetzt eine Kamerafahrt habe, die 30 Sekunden dauert, und ich drücke auf Start, dann geschieht innerhalb dieser 30 Sekunden etwas.

Der Schauspieler könnte zum Beispiel während der Fahrt ins Bild gehen und seinem Gegenüber, das er auch spielt, einen Bleistift geben wollen.

Wir drehen also diese Fahrt und der Schauspieler übergibt den Stift. Und jetzt mache ich dieselbe Fahrt noch einmal. Aber wie weiß der Schauspieler, an welcher Stelle er die Hand ausstrecken soll, um den Bleistift entgegenzunehmen? Genau das ist die Herausforderung: der nichtsynchrone Bildinhalt, den man ja normalerweise nicht hat. Man muss also die Möglichkeit haben, das, was man aufgenommen hat, wieder abzuspielen, so dass der Schauspieler auf einem Bildschirm sieht oder im Ton hört, was er getan hat. Aber genau das geht leider mit den preiswerteren Systemen nicht. Man kann nicht gleichzeitig mit der Kamera etwas aufnehmen und abspielen und so synchron bleiben.

Sie mussten also eine technische Lösung finden, damit, um in unserem Beispiel zu bleiben, der Schauspieler weiß, wann exakt der Bleistift bei ihm ankommt und er ihn nehmen kann. Und das kann er nur durch ein synchrones Playback.

Genau, das ist eben der synchrone Bildinhalt. Eine Kamerafahrt immer wieder gleich zu wiederholen ist das eine. Das können diese Systeme. Aber dafür, dass der Inhalt des Bildes dann synchron ist, muss man im Prinzip einen Timecode schaffen, der alle beteiligten Geräte beliefert, im Normalfall mit Genlock. Was aber bei solchen Systemen nicht geht.