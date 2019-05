“Camera Lab” bei den HDR-Fachtagen

Im intensiven Gespräch mit den Spezialisten Phil Schmid und Michael Radeck wurden während der Sichtung in der Grading-Suite die höheren Anforderungen beim Arbeiten für HDR deutlicher. Denn dass eine Aufnahme im Standard-Dynamic-Range von Rec. 709 durchaus gut und problemlos wirkt, verdankt sie in Wirklichkeit nur ihrer beschränkten Darstellungsfähigkeit. Aber da wir bei High-Dynamic-Range die Farb-Nuancen und Helligkeits-Abstufungen durch Aufspreizung gleichsam wie unter einem Vergrößerungsglas betrachten, werden Artefakte oder Fehler im De-Bayering, Farbverschiebungen, Pseudosolarisation und vieles mehr überhaupt erst sichtbar oder fallen zumindest unangenehmer auf. Es gilt also neu zu lernen, sich in ein diffiziles Verfahren einzuarbeiten, durch praktisches Testen eigene Erfahrungen zu erwerben und durch Rücksprache mit erfahrenen Spezialisten in der Postproduktion Untiefen auszuloten. So kann man drohende Klippen beim Arbeiten für HDR umschiffen. [7940]