ARRI präsentiert stabilisiertes Remote-Head SRH-360 und SRH-3-Upgrade

ARRI erweitert das Line-up an Kamerastabilisierungssystemen um den neuen stabilisierten Remote-Head SRH- 360. Wie sein Vorgänger SRH-3 ist der neue SRH-360 ein dreiachsiger, vollständig stabilisierter Remote-Head, der mit Kameras bis zu 30 Kilogramm Gewicht zurecht kommt.

Das neue Remote-Head ARRI SRH-360 verfügt über eine verbesserten Funktionalität der Pan-Achse. Ein neuer Schleifring ermöglicht die unbegrenzte Drehung des Kopfes um diese Achse. Diese Funktion hatten sich viele Anwender gewünscht. Gleichzeitig wurde das Drehmoment der Pan-Achse um 50 Prozent erhöht, so dass er die auftretenden Fliehkräfte bei Aufnahmen mit schnell bewegten Kameras verkraften kann und so den Einsatz des SRH-360 bei Anwendungen wie Action, Stunts, Fahrzeugdrehs, Sport- und Konzertaufnahmen erleichtert. Besitzer eines SRH-3 können ihren Remote-Head auf die Funktionalität des SRH-360 aufrüsten, in dem sie das neue Slip-Ring-Pan-Modul einbauen lassen. Regionale ARRI-Büros informieren über alle Einzelheiten dieses Upgrades.