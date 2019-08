Limitierte Sonderedition

ARRI feiert Jubiläum des M18

Der ARRI Tageslicht-Scheinwerfer M18 ist seit nunmehr zehn Jahren auf deutschen und internationalen Sets zu finden. Zum Jubiläum bringt das Unternehmen eine Sonderedition heraus um den Erfolg des Scheinwerfers zu feiern.

Bei “Dunkirk” wurde er von Oscarpreisträger Roger Deakins eingesetzt. Auf kaum einem professionellen Filmset auf der Welt fehlt er: Der M18-Tageslicht-Scheinwerfer von ARRI. 2009 wurde er auf der IBC vorgestellt. Die Münchner Firma bringt nun zum zehnjährigen Jubiläum eine Sonderedition heraus, die ein Jubiläumslogo auf dem Gehäuse tragen wird.

Der M18 ist nach dem ARRIMAX das zweite Modell der M-Reihe und wurde seit seiner Einführung schon bei zahlreichen Hollywood- und oscarprämierten Produktionen, wie “Dunkirk” und “Das Parfüm” eingesetzt. Die deutsche Erfolgsserie “Dark” wurde ebenfalls zu großen Teilen mit den 1800-Watt-Scheinwerfer ausgeleuchtet. Der M18 liefert mit der kompakten Größe eines 1200-Watt-Scheinwerfers etwa 70 Prozent mehr Licht bei gleichbleibender Farbqualität. Dabei fokussiert er zwischen 20 und 60 Grad und benötigt wie alle Leuchten der M-Series keine Vorsatzlinsen. Auch ohne Generator kann er über Akku oder über Haushaltsstrom betrieben werden.

Der Münchner Oberbeleuchter Michael Matuschek sagt zum Jubiläum: „Was mir am M18 am meisten gefällt, ist die Vielseitigkeit in Kombination mit der kompakten Größe und der unglaublichen Leistung. Die einfache Handhabung und die haushaltsüblichen Voraussetzungen für den Einsatz machen den M18 zu einer guten Wahl für meine Drehs.”

Die 500 Scheinwerfer mit Jubiläums-Logo werden ab August ausgeliefert. Die technischen Details des Scheinwerfers, können Sie auch noch hier auf der ARRI-Website nachlesen.