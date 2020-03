Partnerschaft mit Brennweite

Du hast ja anamorphotisch gedreht – wie hast du diese Szene geleuchtet, ohne es am Set zu hell zu machen?

Das Thema stand bei uns tatsächlich auch im Raum, wie machen wir das, damit es überhaupt noch stimmungsvoll am Set bleibt. Es war ein gutes Motiv, mit diesem zwei Ebenen, und wir haben da ausstattungsmäßig schon ein bisschen was verändert. Es war klar, dass wir sehr viel Practicals einsetzen müssen, weil wir einfach in viele Richtungen gucken wollten, und Thomas von Klier, mein Oberbeleuchter, der war ja schon immer so ein Fummler, dass man da irgendwie noch ein Birnchen, hier noch mal irgendwas dahinter versteckt – das war für ihn ein gefundenes Fressen. Heutzutage wäre es noch viel einfacher gewesen, die Entwicklung bei den Lampen schreitet ja so extrem voran, vieles ist nur noch mit Akku. Vor zweieinhalb Jahren war es schon noch komplizierter, aber wir haben einfach wirklich alles verkabelt, verstärkt, vorbereitet, vorgeleuchtet. Für die Schärfentiefe war das echt anspruchsvoll, aber wir hatten halt auch den Anspruch zu sagen, wir kaufen etwas Unschärfe für mehr Beweglichkeit, dass man einfach nicht den Anspruch hat, dass alles scharf ist, und selbst wenn mal was in einem Supermoment unscharf ist, dann werden wir das auch unterbringen. Deswegen hatten wir natürlich auch offene Blende, ich glaube das war eine 2,1. Ich finde auch, dass der Handkamera-Look verzeiht, wenn es manchmal weich ist, aber es war natürlich der Albtraum für die Fokuspullerin Anne Lindemann, die es natürlich so gut machen wollte und auch gemacht hat, aber das war ein bisschen Teil des Deals.