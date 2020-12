Mit Maßband und Maske

Unsichtbarer Abstand

Aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregelungen können bestimmte Einstellungen nicht mehr gedreht werden. Das betrifft vor allem Totalen, bei denen mehrere Schauspieler im Bild zu sehen sind. „Bei Steadicam-Gängen führt der Abstand von 1,50 Metern zwischen zwei Schauspielern zu dem Effekt, dass ich statt einer schönen engen Zweier-Einstellung nur noch eine weite Einstellung drehen kann.“ Um das zu vermeiden, setzt der Kameramann auf Naheinstellungen, bei denen nur ein Schauspieler im Bild ist, so dass der andere Protagonist eine Maske tragen kann. Eine weitere Variante ist, dass die beiden Darsteller versetzt stehen und mit langer Brennweite von vorne gefilmt werden, damit es so aussieht, als ob sie sich nebeneinander befinden. „In solchen Fällen komme ich mitunter an den Punkt, dass ich mit unserem Hygienebeauftragten Dirk Dautzenberg über den Abstand verhandele. Wenn er mithilfe seines Maßbands feststellt, dass der Abstand nur 1,30 Meter beträgt, müssen die Schauspieler noch weitere 20 Zentimeter auseinanderrücken.“

Bei Umarmungsszenen funktioniert es gut, mit Schuss und Gegenschuss zu arbeiten. „Einer der Schauspieler trägt dann jeweils eine Maske.“ Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Maske hinter dem Ohr zu befestigen und beispielsweise durchsichtigen Fäden zu verwenden, die dicht anliegen. „Auf diese Weise können wir Naheinstellungen drehen.“ Küsse sind bei einer Serien-Produktion allerdings derzeit keine Option. Bei „Notruf Hafenkante“ werden die Drehbücher bereits im Vorfeld an die aktuellen Anforderungen angepasst, so dass sich das Team gar nicht erst überlegen muss, wie ein Kuss umgesetzt werden könnte. „Der Kuss wird von vornherein gestrichen.“ Damit sich alle Drehbuchsequenzen entsprechend realisieren lassen, sind die Kameraleute bei „Notruf Hafenkante“ bei der ersten und zweiten Regiebesprechung mit dem Autor dabei, die per Videokonferenz erfolgt. Dies gibt Jochen Braune die Chance, bei Bedarf zu hinterfragen, wie eine bestimmte Einstellung aufgelöst werden soll.