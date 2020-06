Iranische Kultur auf Augenhöhe

Die Iranerin Yazdani hatte sich schon bei ihren ersten Recherchen eine filmische Aufbereitung des Themas gewünscht. Also drehte Rochholl 2015 erste Gesangsaufnahmen mit der Fotokamera mit. Aus der Reise und der Arbeit der beiden entstand 2017 das Festival „Female Voice of Iran“. Das Festival ermöglichte so westlichen Ohren erstmals einen Einblick in eine Kultur, die in ihrem Heimatland verboten ist. Rund 20 Sängerinnen konnten aus dem Iran nach Berlin eingeladen werden. Auch beim Festival hielt sich der Festivalleiter an die Regeln, dass auch hier Frauen nur mit Hijab auftreten und nur im Ensemble singen dürfen. Aus einem einfachen Grund: „Ich wollte vor allem vermeiden, dass den Sängerinnen bei der Rückkehr Repressalien entstehen.“ Außerdem war nur so eine Wiederholung des Festivals in 2018 möglich.

Musik im Mittelpunkt

2019 hatten Yazdani und Rochholl mittlerweile vier gemeinsame Reisen zur Musikrecherche in den Iran unternommen. Am beeindruckendsten waren für den Berliner immer die Gastfreundschaft und Neugier des iranischen Volkes an ihren Besuchern gewesen. „Diese Eindrücke wollte ich auch auf die Leinwand bringen“, sagt Rochholl. Der Film sollte heißen, wie das Festival: „The Female Voice of Iran“ Doch das konnte er nicht mehr alleine stemmen. Er brauchte mehr technisches Know-how und vor allem Unterstützung bei der Produktion. Deshalb holte er sich Filmemacher Sebastian Leitner an die Seite.

Leitner studierte ursprünglich in Wien Physik, zog nach Berlin und lernte dort Andreas Rochholl über dessen Musik-Film-Lab-Symposium kennen. Beide eint die Hingabe an ihre Projekte und Themen, die etwas mit ihren Werten zu tun haben. Ein Film über eine unterdrückte, künstlerische Profession erfüllte diese Kategorien. Wobei es den beiden bei der Ausrichtung des Films nicht um die Unterdrückung geht. „Darüber gibt es bereits viele, gute, politische Dokumentarfilme“, sagt Andreas Rochholl. „Wir aber wollten einen Film über die Musik machen! Die Frauen, die Musik, die Kultur sollten im Mittelpunkt stehen.“