Intensiv beobachten

An welchen Projekten arbeitest du denn gerade und in welchem Stadium sind sie? Nach drei TV-Dokumentationen in diesem Sommer und Elternzeit steht jetzt ein neues Dokumentarfilm-Projekt an, das sich aber noch in der Finanzierungsphase befindet. Mit Marita Stocker, der Regisseurin meines Preisträgerfilms, arbeite ich auch wieder zusammen, aber darüber kann ich im Moment leider noch nichts erzählen, außer, dass es wieder ein Kinodokumentarfilm werden soll.

Der Dokumentarfilm hat es nach wie vor nicht unbedingt leicht. Was würdest du dir hier wünschen?

Ich sagte in meiner kurzen Rede bei der Preisverleihung, dass ich mich sehr freue, dass der Dokumentarfilm seit letztem Jahr seine eigene Kategorie bekommen hat und dass jetzt nur noch die besseren Sendeplätze fehlten. Dieser Teil wurde aber herausgeschnitten. Daran glaube ich, einen Teil des Problems zu erkennen, das du ansprichst.

Die Beliebtheit des Dokumentarfilms ist ungebrochen und steigt eher noch, wenn man sich die Besucherzahlen bedeutender Festivals anschaut. Es wäre toll, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender den Dokumentarfilm mit Stolz neben den Spielfilm in die erste Reihe stellen würden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er wird im Nachtprogramm oder online unter „Alle Dokus und Reportagen“ versteckt und sehr selten massentauglich hervorgehoben und beworben. Ich würde den Dokumentarfilm einfach viel mehr Menschen „unterjubeln“. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Und um es mit den Worten von Daniel Sponsel, dem Leiter des DOKfest München, zu sagen: „Ich vertrete ja die These, dass der Dokumentarfilm die Welt retten könnte.“

Ich glaube, er meint damit, dass der Dokumentarfilm sehr viel Empathie und Verständnis für fremde Lebenswirklichkeiten wecken kann. Das kann aber nur gut gelingen, wenn Zeit, also Budget da ist, um genauer zu beobachten und Menschen wirklich kennenzulernen und diese Wirklichkeiten dann mit filmischen Mitteln, vielschichtig, feinsinnig und natürlich auch unterhaltsam für ein möglichst breites Publikum sichtbar zu machen. Was wir so häufig im deutschen Fernsehen sehen, das meist nur sehr oberflächliche Kennenlernen, wird dagegen in unzähligen Formaten auf den populärsten Plätzen gesendet. Bei jeder Kritik am stiefmütterlichen Umgang mit dem Dokumentarfilm verweisen die Verantwortlichen dann gerne auf die vielen „Doku-Minuten“ im deutschen Fernsehen.

Kurz gesagt: Ich wünsche mir mehr Wertschätzung und Sichtbarkeit für den Dokumentarfilm. Er hat es in so vielen Fällen verdient. [11023]