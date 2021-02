“Du hättest gehen sollen”: Regisseur und Drehbuchautor David Koepp im Gespräch

Gab es spezifische Einstellungen, die du von Kameramann Angus Hudson haben wolltest?

Wenn ich ein Drehbuch schreibe, von dem ich weiß, dass ich es später inszenieren werde, schreibe ich schon in Einstellungen. Die gesamte Sequenz, in der das Mädchen verschwindet, gab es sehr detailliert vorher in meinem Kopf. Wir haben das im Schnitt und durch die Nachdrehs noch erweitert. Es hat zwar funktioniert, aber wir wollten, dass der Erkenntnisprozess bei Kevin länger dauert. Ich hatte also eine sehr genaue Vorstellung, dann kommt aber ohnehin der Director of Photography und bringt all seine fotografischen Fähigkeiten und seine Vorstellungskraft dazu!

Was hast du an Angus Arbeit geschätzt?

Ich wollte mit Angus arbeiten, weil ich die Art liebe, mit der er Natur einfängt – sowohl im Film als auch in seiner Fotografie. Das ist atemberaubend, aber hat auch etwas sehr Unheimliches. Ich mag, wie er die Dinge sieht. [13668]

Den ausführlichen Bericht über die Dreharbeiten zu “Du hättest gehen sollen” können Sie hier lesen!