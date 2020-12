Drehen aus der Ferne

Zwar waren Mitte Mai in Deutschland gerade rechtzeitig für den Nachdreh wieder Dreharbeiten unter besonderen Hygienemaßnahmen möglich geworden. Die transatlantischen Flugmöglichkeiten waren aber nach wie vor stark eingeschränkt, so dass es für Markus Förderer nicht möglich war, von Los Angeles, wo er lebt und sich zu dem Zeitpunkt aufhielt, nach München zur Bavaria zu reisen. Was tun? Eine Art Probelauf zur Lösung des Problems hatte es bereits kurz zuvor gegeben. „Ein Schauspieler, der für einen Nachdreh in Deutschland vorgesehen war, konnte nicht anreisen und dann habe ich ihn in meiner Wohnung in L.A. vor einer weißen Wand gedreht“, erzählt Markus Förderer. „Eine Nebelmaschine habe ich über Amazon besorgt, die Kamera kam von RED und Objektive hatte ich selbst. Das hat super funktioniert, weil die Szene zum Glück im dichten Nebel spielte. Wir wussten auch genau, was wir brauchten, denn der Editor hatte im Schnitt mit Fotos gearbeitet, so dass wir gezielt drehen konnten. Wir konnten natürlich nicht mit Komparsen arbeiten, die wir aber in einer Szene brauchten. Da haben wir uns mit einem Medizinball und Stativen beholfen, über die wir die Kostüme gehängt haben, so dass es so aussah, als ob der Schauspieler in einer Gruppe steht. Der Regisseur Tim Fehlbaum war zu der Zeit in Deutschland und hat via Zoom zugeschaut, die Kamera gesehen und konnte mit dem Schauspieler sprechen.“

Verbessertes Setup

In der einen Richtung funktionierte das Verfahren also. Aber den DoP nicht nur räumlich, sondern auch geografisch von seiner Kamera zu trennen, erforderte ausführlichere Vorbereitungen bei der Verbindung über die Zoom-Plattform. „Von diesem ersten Dreh habe ich schon einiges gelernt“, erinnert sich Förderer. „Für den zweiten Dreh in Deutschland haben wir dann noch zwei zusätzliche iPads aufgestellt.“ Eins davon stand im Video Village für die Kommunikation mit der Regie, das andere zeigte das Set mit Kamera, Licht und dem Modell einer Raumkapsel, das an dem Tag gedreht werden sollte. Zusätzlich wurde die Sucheranzeige der RED Monstro über einen Blackmagic Web Presenter in Zoom eingespeist. Das Gerät von Blackmagic Design ist in der Lage, über einen 12G-SDI-Eingang oder einen HDMI-Eingang sowie einen XLR- Mikrofoneingang die entsprechenden Signal umzuwandeln und als Livestream wie der einer USB-Webcam auszugeben. „So konnte ich über Zoom alle im Sucher eingeblendeten Kamerainformationen wie Histogramm, Weißabgleich und Metadaten sehen“, erläutert Markus Förderer. „Das war fast so, als würde ich selbst im Video Village sitzen. Es war einfach nur weiter weg!“