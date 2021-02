Die richtige Form für den richtigen Inhalt

Man kann heute als Medienmacher auf so vielen Ebenen scheitern. Da ist es eine gute Nachricht, dass das auch den Großen passiert. Auf ungewohntem Nachmittagssendeplatz schickte der TV-Sender RTL im Februar 2020 das Show-Allroundtalent Marco Schreyl ins Rennen. Dafür wurde extra das Format des Nachmittagstalks wieder ausgegraben. Nach einem kurzen Hoch schmierten die Quoten ab. Im Mai kam das Aus. Woran hatte es gelegen? Qualitativ starke Konkurrenz am Nachmittag? Wohl kaum. Doch die fehlende Unterstützung durch ein crossmediales Marketingkonzept oder eine unzureichende Auseinandersetzung mit der Zielgruppe sind als Gründe durchaus möglich. Denn das sind alles Aspekte, an denen man heute bei der Formatentwicklung nicht mehr vorbeikommt.

Diese These macht Egbert van Wyngaarden in „Digitale Formatentwicklung – Nutzerorientierte Medien für die vernetzte Welt“ sehr deutlich. Nach dem Studium von Rechtswissenschaften, Philosophie und Medienmanagement ging Wyngaarden in die TV-Produktion und kam 2000 nach München, um hier für Leo Kirch Online-Entertainment zu produzieren. „Ich wollte mich mit der Verschmelzung von Internet und klassischem Film und Fernsehen auseinanderzusetzen“, so van Wyngaarden. Ein Schwerpunkt, den er bis heute hält. Aktuell hat er eine Professur für Film an der Hochschule Macromedia inne, ist Trainer und Berater für Innovationsentwicklung bei der ARD.ZDF Medienakademie tätig und unterstützt als Agiler Coach – er ist zertifizierter Scrum Master – Unternehmen beim digitalen Wandel. „Was mich heute antreibt, ist die Frage, wie wir die Gesellschaft mithilfe der Medien zukunftsfähig machen können.“