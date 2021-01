Zum 70-jährigen Heftjubiläum

Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene”

Das Fachmagazin “Film & TV Kamera” wird 70 Jahre alt! Timo Landsiedel spricht aus diesem Anlass in jeder Folge des Podcast mit einer Kamerafrau oder einem Kameramann. Welche Filmszene aus 70 Jahren Filmgeschichte hat die deutschsprachigen DoPs und Kameraleute am meisten geprägt?

In der ersten Folge des Podcasts “Meine Lieblingsszene” ist DoP Markus Förderer zu Gast. Förderer ist verantwortlich für die Bildgestaltung von Tim Fehlbaums “Hell” und Roland Emmerichs “Independence Day – Die Wiederkehr”. Zusammen mit Gastgeber Timo Landsiedel fachsimpelt er darüber, was die ungewöhnliche Verfolgungssequenz in David Finchers “Se7en” so besonders macht. Gemeinsam analysieren sie die visuellen Mittel, die Kameramann Darius Khondji hier anwendet, und würdigen die Arbeit von Regisseur und DoP. [13955]

