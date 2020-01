FGV-Gründer Hans Joachim Schmidle gestorben

Bereits am 12. Januar 2020 ist Hans Joachim Schmidle, Mitbegründer des Rentalhauses FGV Schmidle Gmbh, verstorben.

(Bild: privat)

Hans Joachim “Hajo” Schmidle, geboren in Berlin am 2. März 1937, arbeitete zunächst als festangestellter Kameraassistent beim BR, als Schwenker bei der Bavaria und danach als freier Kameramann. Bei ihrer Arbeit bemerkten er und Erich Fitz, damals Kameraassistent und späterer Panther-Gründer, dass die Nachfrage nach professionellem Film- und Fernsehequipment deutlich größer war als das Angebot. Daraus entstand ein eigener Verleih, zunächst mit lediglich zwei ARRI-Kameras. Bald darauf zählten Branchengrößen wie Charly Steinberger, Wolfgang Treu, Gernot Roll, Jost Vacano, Michael Ballhaus oder Josef Vilsmeier zu den Kunden des Rentalhauses. Anfang der 1990er Jahre traten seine Söhne Markus und Oliver in das Unternehmen ein und übernahmen 2002 gemeinsam die Geschäftsleitung.

“Wir haben einen großartigen Mäzen unserer Branche verloren”, stellt der Bundesverband Kinematografie in seinem Nachruf fest, “einen klugen und weitsichtigen Firmeninhaber der alten Schule, der selbst noch wußte, was harte körperliche Arbeit ist, aber auch vorausschauend einen soliden Mitarbeiterstamm aufgebaut hat. Hajo Schmidle war im besten Sinne nicht nur der Filmbegeisterte und der Kaufmann, sondern ein Mensch – aus solidem Berliner Holz geschnitzt.”

