Neues Führungsteam

Sony-interner Wechsel: Hiroshi Kajita zu Media Solutions

Hiroshi Kajita wird Leiter des Geschäftsbereiches Media Solutions bei Sony. Der Japaner war vorher Corporate Executive Officer und Vorstandsmitglied der Sony Business Solutions Corporation in Tokio.

Hiroshi Kajita wird der neue Bereichsleiter für Media Solutions in Europa und löst damit Richard Scott in dieser Position ab. Kjiata ist schon seit 1985 bei Sony tätig und kommt als ehemaliges Vorstandsmitglied der Sony Business Solutions Corporation aus Tokio nach Europa. Er soll seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Partner bei Medienunternehmen und Kunden in der gesamten Industriebranche nutzen weiterhin Wachstum im Geschäftsbereich Medien und Unterhaltung zu wahren.

Adam Fry, Vice President von Sony Professional Solutions Europe, sagt: “Kajita-San verfügt über langjährige Erfahrung und umfassendes Wissen über die Medienbranche in der EMEA-Region und auf der ganzen Welt. Seine Ernennung zum Head of Media Solutions unterstreicht den beständigen Einsatz von Sony im Bereich Media Solutions. Kajita-San ist ein echter Gewinn für unser Unternehmen.” Sony möchte auch in Zukunft die Bereitstellung herausragender Technologien und Beratungsleistung in den Vordergrund stellen, so die Aussage von Unternehmensseite. Dafür kommt mit Kajita ein neuer Bereichsleiter mit Erfahrung aus Projekten Projekte mit 4K- und 8K-Ü-Wagen für große globale Sendeanstalten. In Tokio baute er die, laut Sony, größte IP-Routing-Lösungen weltweit mit auf und war für IP-Remote-Produktionssysteme verantwortlich.

