Ringvorlesung des IRT an der TU München

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Technische Universität München (TUM) und dem Institut für Rundfunktechnik (IRT) findet ab dem 29. April jeweils Montags von 15:00 bis 16:30 Uhr eine Ringvorlesung zu aktuellen Themen der Rundfunk- und Medientechnik statt.

Ab Montag, 29. April 2019 bis einschließlich 22. Juli 2019, jeweils von 15 – 16:30 Uhr, werden in der Form einer Ringvorlesung von verschiedenen Vortragenden aus dem IRT aktuelle Themen der Rundfunk- und Medientechnik behandelt. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Problemstellungen und Entwicklungen in der Medienproduktion und Mediendistribution gelegt und vorhandene Lösungen präsentiert. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Technischen Universität München im Raum Z995 – Gebäude 9 statt. Näheres zu den Themen ist im im IRT-Lab zu finden.