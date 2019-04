NAB 2019: Goodbye, Las Vegas!

Die NAB Show 2019 ist vorbei! Im Vergleich zum Vorjahr kamen knapp 1.500 Besucher weniger nach Las Vegas. Spürbar war der Unterschied nicht. Im Gegenteil – wer in den Messehallen rasch von A nach B wollte, fand sich oft ausgebremst.

Die NAB Show 2019 wird nach 2018 ein weiteres Jahr mit einem leichten Rückgang der Besucherzahlen verzeichnen müssen. Waren es im Vorjahr noch 92.912 registrierte Besucher, so werden es in diesem Jahr 91.460 sein – davon 24.096 Besucher aus insgesamt 160 Staaten. Zu merken war davon nicht allzu viel. Die Stände der großen Player waren dicht umlagert. Nur in den Seitengängen hörte man mitunter Klagen über schleppenden Zuspruch.

Was waren in diesem Jahr die großen Themen? Eigentlich waren es gleich mehrere! Zum einen setzt sich der Trend hin zum Vollformat weiter fort, auf der NAB 2019 besonders im Bereich der Objektive. Gleich mehrere Hersteller, unter anderem Fujinon und Canon, hatten komplett neue Primes und Zooms für Full Frame mitgebracht. Andere füllten ihre Objektivreihen weiter auf oder stiegen in die Auslieferung von länger angekündigten Optiken ein.

Der zweite Trend, den wir von Film & TV Kamera auf der NAB Show 2019 beobachten konnten: Cinematografie und Broadcast wachsen weiter zusammen. Sei es, dass Sony ein ENG-Kit für FS7 und FS7II anbietet oder Panasonic seine Varicam LT mit einem Glasfaser-Adapter fit fürs Fernsehstudio macht: CNG, Cinematic News Gathering, scheint das neue Zauber-Akronym. Immer mehr Hersteller wollen ihre Kameras in neuen Aufgabengebieten sehen und so die Versatilität erhöhen. Aber auch immer mehr Anwender wollen den Kino-Look in den News sehen. Ob das alles so erstrebenswert ist, bleibt dahin gestellt.

Auch unklar ist, wie die Fachwelt auf den neuen Messeverlauf reagieren wird. Ab 2020 soll die NAB Show bereits am Sonntag Mittag beginnen und dafür nur bis Mittwoch 16 Uhr verlaufen. Praktische Gründe für Wochenendbesucher liegen auf der Hand. Aber ob das bei einem Fachpublikum viel Besucherzustrom bringen wird?

An dieser Stelle sei nochmal herzlich Schneider-Kreuznach für die Messeunterstützung gedankt! Wir bleiben für Sie am Ball, was diese und andere Entwicklungen angeht – auch außerhalb der Messezeiten!

