NAB 2018: Wir sind für Sie live vor Ort

Die NAB Show steht vor der Tür. Vom 7. bis zum 12. April 2018 berichten wir live aus dem Convention Center in Las Vegas, informieren über die neuesten Innovationen und halten Sie auf dem Laufenden. Wir freuen uns sehr, dass AF Marcotec uns erneut als Partner unterstützt.

Folgen Sie uns und bleiben so täglich auf dem Laufenden. Wir werden auf unserer Website und auf Social-Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Xing oder Instagram über Innovationen aus Las Vegas informieren. Als neuen Service bieten wir Ihnen auch Videoberichterstattung über unseren Youtube-Kanal. In Zusammenarbeit mit Mark Zdunnek und seinem Team von Altruist Films liefern wir Bewegtbild aus Las Vegas. Sie wollen alle News komprimiert? Dann ist unser täglicher NAB-Newsletter genau das richtige für Sie. Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden. Die Berichterstattung von Film & TV Kamera aus dem Convention Center in Las Vegas wird ihnen präsentiert von AF Marcotec, dem Shop für Filmemacher.

Sind Sie auf der NAB Show 2018? Mit einem Start-Up? Als freier Filmschaffender? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem für Ihr Unternehmen? Dann melden Sie sich doch per E-Mail oder per Facebook-Nachricht! Wir wollen unsere Leser kennen lernen!