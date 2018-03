International Cinematography Days 2018 an der HdM Stuttgart

An der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart finden vom 15. bis zum 17. März, unter der Leitung von Prof. Stefan Grandinetti zum zweiten Mal die International Cinematography Days statt. Dabei bekommen Filmschaffende aktuellen Input rund um das Thema Kinematografie.

An drei Tagen können die Teilnehmer einen Einblick in aktuelle Technologie erhalten und an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Ein zentraler Punkt sind Vorträge in englischer Sprache. Diese werden im 4K-Kino der Hochschule stattfinden und sich an Kameraleute, Beleuchter, Verleiher, Produzenten, Postproduction und Studierende gerichtet.

Die Tage im Kurzüberblick:

Donnerstag 15. März:

– Präsentiert vom BVK und MFG

– Ganztägiges Fortbildungsseminar zu der neuste Generation LED-Lampen im Sinne von “ Green Film Shooting ”

– Am Abend Get.Together des FVSW und der Film Commission Stuttgart

– Thema: „Science & Aesthetics“ und „Filmgeräteausstellung“

– Vorträge internationaler Fachleute zu den Themen Higher Frame Rates, High Dynamic Range, Wide Color Gamut und Textures

– Filmgeräteausstellung mit Produktpräsentationen und Seminaren/Workshops

– Internationale Dozenten informieren in englischer Sprache über Themen wie Storytelling Images, On-Set-Colorgrading Workflow oder Lightstream – Light Reflect System

Bei den ersten International Cinematography Days in 2016 nahm die Branchenvernetzung einen wichtigen Platz bei dem Event ein. Um dies weiter zu fördern, klingen die jeweiligen Tage mit einem lockeren „Come 2gether & Network“ aus. Ab sofort können sich Interessierte online für die 2. International Cinematography Days vom 15. bis zum 17 März 2018 registrieren. Eine Tageskarte ist für 25 Euro (ermäßigt 15 Euro) zu haben. (Freier Eintritt für Angehörige der HdM sowie für die Filmtechnikausstellung.) Weitere Informationen erhalten Sie hier.