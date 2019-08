Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen

Sony Simple Live Production

Hands-On-Day bei Teltec Köln

Teltec Köln veranstaltet am 5. September 2019 einen Hands-On-Day zum Thema Live-Produktion. Bei diesem vierstündigen Event zeigen Sony und Teltec Lösungen für den Einstieg in die 4K- und HD-Live-Produktion.

Wer sein Wissen im Bereich der Live-Produktion erweitern möchte, sollte den Hands-On-Day von Teltec und Sony am 5. September auf keinen Fall verpassen. Die Besucher werden hier unterschiedliche Workflow-Lösungen für ihre eigene Live-Produktion in 4K oder HD anschauen und selbst ausprobieren können. Unter anderem werden die Sony-Studiokamera HXC-FB80, Handheld-Camcorder PXW-Z280 und der All-in-One Mischer MXC-500 verfügbar sein. Begleitet wird das Event von Sony-Produktexperten, die mit kurzen Vorträgen einen Einblick in die Thematik gewähren und auf die interessantesten Produkte aus Sonys Simple-Live-Produktion eingehen.

Der Hands-On-Day findet statt am 5.September 2019 von 13:00 bis 17:00 Uhr bei Teltec Köln, Schanzenstraße 29, 51063 Köln. Die Veranstaltung ist kostenlos, allerdings wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung geht es hier.

Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen