Filmwerkstatt Münster mit 20. Masterschool Dokumentarfilm

Der neue Seminarkalender der Filmwerkstatt Münster für 2018 steht. Wie gewohnt mit Angeboten für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Neu sind viele der Seminarräume am Hawerkamp in Münster. Bereits zum 20. Mal findet in diesem Jahr die Masterschool Dokumentarfilm statt.

Die Masterschool wendet sich an Filmschaffende, die bereits Erfahrungen in Regie und Autorenschaft bei kurzen Dokumentarfilmen oder Dokumentationen sammeln konnten. Hier soll das nötige Know-How für die Dreharbeiten zu langen Dokumentarfilmen fürs Kino und Fernsehen vermittelt werden. Die Teilnehmer absolvieren drei siebentägige, aufeinander aufbauende Workshops in Münster, die im April beginnen.