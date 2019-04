FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Filmplus 19: Call for Entries

Ab sofort nimmt Filmplus, das Kölner Festival für Filmschnitt und Montagekunst, Einreichungen für den Wettbewerb entgegen. Diese können von Editorinnen und Editoren, aber auch von Regie, Produktion und Verleih eines Filmwerks kommen.

Call for Entries bei Filmplus 19: Ab sofort können herausragende Leistungen beim Filmschnitt für den Wettbewerb beim 19. Filmplus-Festival in Köln eingereicht werden. Der Meldeschluss für Langfilme mit einem Kinostart zwischen dem 31.5.2018 nd dem 30.5.2019) ist der 31. Mai 2019. Für Kurzfilme sind hingegen Einreichungen bis zum 30. Juni 2019 möglich.

Die näheren Informationen zu den Regularien des Wettbewerbs und das Einreichformular können Sie hier finden.

Den Abschluss der 19. Ausgabe von Filmplus im Oktober bildet wie üblich die Vergabe der Schnitt Preise in folgenden Kategorien:

Filmstiftung NRW Schnitt Preis Spielfilm

(dotiert von der Film- und Medienstiftung NRW mit 7.500 Euro)

(dotiert von der Film- und Medienstiftung NRW mit 7.500 Euro) Bild-Kunst Schnitt Preis Dokumentarfilm

(dotiert von der Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst mit 7.500 Euro)

(dotiert von der Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst mit 7.500 Euro) Tentacle Sync Förderpreis Schnitt

(dotiert von Tentacle Sync mit 2.500 Euro, gefördert durch das Land NRW)

Die Wettbewerbe sind auch 2019 das Herzstück des Festivals. Zusätzlich bieten die Hommage, der Themenschwerpunkt und der International Day einen vertieften und die Grenzen des deutschen Sprachraums überschreitenden Blick auf die Kunst der Montage. Auch die im vergangenen Jahr erstmals erfolgreich ausgerichtete Filmplus Akademie und das International Film Editors Forum werden im Oktober 2019 erneut Teil des Programms sein. Nähere Informationen zum Programm gibt es ab Juni 2019.

