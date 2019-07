Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5 Folge 51: GmbH oder UG bei Rechnungsstellung? Außerdem der MacPro und Drehen in Österreich!

Nach einer kleinen Pause wieder zusammen vor den Mikrofonen: In der Folge 52 des Setfunk Podcast rekapitulieren Johannes Gall und Simon Knobloch unter anderem ihr letztes Filmprojekt in Österreich. Außerdem widmen sie sich weiter rechtlichen Besonderheiten bei Festanstellung und Rechnungsstellung und sprechen über die Folgen einer GmbH-Gründung.

Sehen Sie hier Episode 52 des Setfunk 5 Podcast vom 17.7.2019 mit Johannes Gall und Simon Knobloch. In der aktuellen Folge unterhalten sie sich über ihr letztes gemeinsames Projekt in Österreich und die Facetten von Reality-Formaten. Außerdem sprechen die beiden über das McPro und wie man als Festangestellter trotzdem Rechnungen an seinen Arbeitgeber stellen kann und ab wann eine GmbH-Gründung Sinn machen kann.

Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann nach wie vor den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

