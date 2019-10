Film & TV Kamera 11/2019: Das neue Heft ist da!

(Bild: Dieter Stork)Liebe Film- & Medienschaffende,

das Leben ist geprägt von Veränderung. Dies ist die erste Ausgabe unter der Ägide des neuen Chefredakteurs Uwe Agnes. Ich wende mich zukünftig neuen Herausforderungen zu. Ich wünsche Uwe alles Gute für die Leitung des Titels und nutze die Gelegenheit, Ihnen – unseren Lesern, Anzeigenkunden und Autoren – herzlich für die spannenden vier Jahre und die stets inspirierende Zusammenarbeit zu danken. Wir sehen uns!

Herzlichst,

Ihr Timo Landsiedel

Da wir gerade von Dank und Veränderungen sprechen, können wir diese beiden Wörter genauso gut in einen Satz packen und Timo Landsiedel für die Veränderungen danken, die er bei Film & TV Kamera in den vergangenen vier Jahren und 37 Ausgaben angestoßen und umgesetzt hat. Hier trete ich als neuer Chefredakteur ziemlich sicher in ziemlich große Fußstapfen. Mit Timos Fortgehen wird die Kalauerdichte im täglichen Austausch quer über die Schreibtische drastisch zurückgehen und ich werde unsere mehr als kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr vermissen.

Immerhin wird er uns als Autor erhalten bleiben. Für diese Ausgabe hat er die bumm film GmbH in München besucht und herausgefunden, wie das Unternehmen mit Spaß und ohne Dogmen erfolgreich ist, indem es auf die Arbeitsatmosphäre achtet.

Leitmessen sind knapp in diesem Jahr. Sowohl die Photokina als auch die Cinec wurden ja teils kurzfristig abgesagt. Stattgefunden hat jedoch die IBC in Amsterdam, deren besondere Highlights wir ab Seite 48 für Sie zusammengefasst haben. Vom 76. Internationalen Filmfestival Venedig berichtet Margret Köhler ab Seite 62. Wir setzen unsere Porträtreihe der Gewinner beim 29. Deutschen Kamerapreis fort, beschäftigen uns mit framegenauer Synchronität bei Motion Control und sprechen mit Bitola-Preisträger Yorgos Arvanitis.

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur