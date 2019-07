Drei Fragen an Maj-Linn Preiß

In der Rubrik “Drei Fragen an” stellen wir in jedem Heft eine Filmschaffende oder einen Filmschaffenden mit drei kurzen Fragen zu Arbeitsschwerpunkt, beruflichem Engagement und Freizeit vor! In unserer Ausgabe 7-8/2019 beantwortete die Hamburger Tonmeisterin Maj-Linn Preiß unsere drei Fragen. Sie studierte Filmton in England.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Ich arbeite seit 26 Jahren im Bereich Filmton. Im Anschluss an mein Abitur absolvierte ich einige Praktika beim Bayerischen Rundfunk und in den Bavaria Film Studios und fing dann 1993 als Tonassistentin bei der Bavaria an. Ich arbeitete einige Jahre als Tonanglerin und ging dann nach England, um Filmton zu studieren. Im Rahmen des Studiums hatte ich endlich Gelegenheit, auch all die anderen Bereiche der Tonaufnahme und -gestaltung kennenzulernen. Obwohl ich die Option, den gesamten Soundtrack eines Films im Schneideraum oder Mischtheater zu gestalten, interessant und reizvoll fand, landete ich schnell wieder am Set. Ich arbeite als Filmtonmeisterin und nehme vorwiegend Spielfilme für Fernsehen und Kino auf. Die Hauptaufgabe besteht darin, die gesprochenen Texte der Darsteller möglichst sauber, präsent, verständlich und frei von Nebengeräuschen einzufangen. Ich arbeite im Team mit einer Tonanglerin, die am Set die Dialoge mithilfe des an der Tonangel angebrachten Mikrofons abschwenkt. Gleichzeitig mache ich in der Regel eine Mischung für die Muster und den Schneideraum, soweit es die Umstände erlauben. Zusätzlich nehme ich Geräusche und Atmosphären auf, die spezifisch für die jeweiligen Drehorte sind. Gelegentlich kommen auch Musikaufnahmen oder Einspieler von Playback vor, je nach Drehbuch. An meiner Arbeit reizt mich die Zusammenarbeit im Team, die Beweglichkeit, die man haben muss, um mit all den verschiedenen Gewerken und Persönlichkeiten einer Filmproduktion möglichst gut und reibungslos zusammenzuarbeiten und um die ständig auftauchenden Probleme zu bewältigen, schnell effektive Lösungen zu finden, Hindernisse zu umgehen, auch mal zu kämpfen, damit am Ende ein möglichst für alle zufrieden stellendes Resultat herauskommt. An meinem Beruf schätze ich auch sehr, dass man viel erlebt und kennenlernt, man ist ja zu Gast an all den Orten, an die man sonst niemals kommen würde, in allen Ländern der Erde unterwegs und bekommt so Einblick in das Leben der Menschen, der einem sonst verwehrt bliebe. Ich habe die halbe Welt gesehen und viele interessante Begegnungen gehabt. Ein Privileg unserer Arbeit. Am glücklichsten bin ich aber, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde, der teilweise unter widrigsten Umständen aufgenommene Ton qualitativ gut ist, es gelungen ist, die Performance der Schauspieler mit allen Emotionen möglichst optimal einzufangen und so hilft, die Geschichte, die ein Film erzählen soll, gut und mitreißend zu vermitteln.