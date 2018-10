“Die Berufsbilder”: BVK veröffentlicht aktualisierte Ausgabe

76 Seiten voll mit Berufen rund um die Kamera – der Berufsverband Kinematografie hat eine neue und aktualisierte Ausgabe seines Kompendiums herausgebracht.

Vom Operator über DIT, Colorist und Standfotograf bis hin zum Kerngewerk DoP sind alle im BVK vertretenen Gewerke vertreten. In der neuen Ausgabe finden sich die einzelnen Berufsbilder zusätzlich in englischer Übersetzung. Wer sich eine Broschüre zusenden lassen möchte, kann das bei der Geschäftsstelle des Bundesverbands Kinematografie veranlassen. Sie ist per Telefon unter +49 (0)89 340 19 190 Dienstag bis Donnerstag jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr zu erreichen – per Email rund um die Uhr.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Kompendium als E-Book unter hier herunterzuladen.

