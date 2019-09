"Bitte achten Sie auf das Bild!"

dfi-Symposium zur Bildgestaltung

Die Dokumentarfilminitiative dfi richtet vom 12. bis zum 14. September 2019 unter dem Titel “Bitte achten Sie auf das Bild!” ein Symposium zur Bildgestaltung im Dokumentarfilm aus. Die Veranstaltung findet im Filmforum NRW in Köln statt.

Expressive Bildästhetiken prägen die Dokumentarfilme von heute. Wie haben dabei die digitalen Kameras mit immer besserer Auflösung die Bildgestaltung und den Look von Dokumentarfilmen verändert? Filme sind mittlerweile aufwändig zu betreuende Datenmengen, die jederzeit bearbeitet werden und Fehlerquelle sein können. Welchen Anteil hat das visuelle Konzept an einem Film im Verhältnis zur Regie? Welche künstlerischen Interessen können Kameraleute und DoPs in einen Dokumentarfilm einbringen? Wie ist ihre Stellung im Produktionsablauf und wie stellt sich ihr Arbeitsfeld da? Wer hat letztlich die Kontrolle über das Bild? Diesen Fragen wird das dfi-Symposium “Bitte achten Sie auf das Bild!” nachgehen. Das Event findet vom

12.-14. September 2019 im Filmforum NRW, Köln

statt. Dieses Jahressymposium 2019 der dfi-Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW will dabei durch Präsentationen, Panels und Gespräche den Austausch über die derzeitige Position der Bildgestaltung in der Produktion von dokumentarischen Filmen anregen. Wie kommen die Kameraleute mit den Ansprüchen an die neue Bildgewaltigkeit zurechtkommen und wie sieht ihre Zukunft aus?. Wird die Kameraführung durch den Blick und den Körper in VR-Produktionen überhaupt noch gebraucht?

Dabei stehen die Handschriften einiger bekannter Autoren-Bildgestalter*innen im Mittelpunkt wie auch die von Arbeitsteams aus Regie und Kamera. Die Spannbreite zwischen den künstlerischen Ausprägungen der Autorenkamera und der Auftragskamera wird ausgelotet. Wir befragen Redakteur*innen und Produzent*innen, die ihre Ansprüche formulieren und die Kameraleute, die versuchen sie umzusetzen. Uns beschäftigt weiterhin der Sinn und Zweck von unabhängigen Kameratests und ihre Verwendung für die dokumentarischen Drehmomente.

Die drei Symposiums-Tage haben die Schwerpunkte »Künstlerische Kollaborationen«, »Ansprüche, technischer Rahmen & Arbeitswirklichkeit« und »Das Ende der anthropomorphen Kamera?«.

Etwa 30 Expert*innen werden dazu in Köln erwartet – darunter die Bildgestalter*innen und Filmemacher*innen Jörg Adams, Conny Beissler, Ben Bernhard, Mike Dinsmore, Johann Feindt, Rainer Komers, Mirjam Leuze, Sophie Maintigneux, Doris Metz, Helge Renner, Hajo Schomerus, Luise Schröder, Rasmus Sievert, die Produzent*innen und Redakteur*innen Udo Bremer (ZDF/3sat), Heino Deckert (ma.ja.de) Hans Robert Eisenhauer (Ventanafilm), Birgit Schulz (Bildersturm), Erik Winker (Corso Film) sowie Sandra Brandl (Editorin BFS / Topos Film), Nathalie Mathé (VR & Immersive Media Program / Drexel University Philadelphia), Jens Mühlhoff (Video- und Raumkünstler), Michael Schwertel (Cologne Business School / Medienproduzent).

Zu weiteren Informationen, dem Programm und zur Anmeldung geht es hier.

Anzeige