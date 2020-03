Blick fürs Detail

Eigenentwicklungen

SOMMER CABLE legt Wert darauf, sich von anderen Unternehmen zu unterscheiden. „Viele Unternehmen sind lediglich Distributoren, die ihr Produkt bei einem Hersteller fertigen lassen“, sagt Miguet. „Wir entwickeln Steckverbinder und Kabel selbst und übernehmen auch das Marketing.“ Produkte zu entwickeln liegt Pascal Miguet als gelerntem Produktzeichner im Blut. Sein Vater, der als externer Berater ebenfalls Produkte für SOMMER CABLE entwirft, arbeitete als Konstruktionsleiter in einem Rüstungsunternehmen. Miguet zeigt in seinem Büro einige seiner Produktskizzen, darunter einen Klinkenstecker, der sich zwischen gerade und abgewinkelt umklappen lässt. Schon die Skizze verrät, wie gründlich man bei SOMMER CABLE über jede Einzelheit eines neuen Produktes nachdenkt. Der Blick für das Detail, Effizienz und Erfahrung gelten als wichtige Komponenten des Erfolges. „Ein Unternehmen wie wir lebt von der Qualitat der Kabelwerker“, erläutert Pascal Miguet und zieht einen Vergleich. „Das ist wie bei einem Bäcker. Auch in einem alten Ofen lasst sich leckeres Brot backen. Ein erfahrener Kabelwerker hat ein Gespür dafür, was mit dem Kabel passiert, wenn es aufgeschirmt wird. Dazu kommt die Mess- technik, die während der Produktion dafür sorgt, dass sich das Kabel innerhalb der Toleranzen befindet.“

Neben dem Standort in Straubenhardt mit seinen rund 60 Mitarbeitern ist SOMMER CABLE an einem Werk in Italien beteiligt. „Dort werden die besten Hybrid-Leitungen produziert“, erklärt Miguet. In Deutschland nutzt man außerdem ein Werk im fränkischen Großhabersdorf, wo, so Miguet, „die kleinen Leitungen“ produziert werden. In einem weiteren Werk im Elsass findet die Kabelkonfektion „im großen Stil“ statt. Insgesamt sind derzeit knapp 90 Mitarbeiter bei SOMMER CABLE angestellt. Auch in Asien engagiert man sich. „Seit kurzem haben wir ein Joint-Venture in China – nicht etwa, um besonders günstig zu fertigen, sondern um Produkte kurzfristig in größeren Mengen produzieren zu können, wenn zusätzliche Großaufträge hereinkommen. In Asien verwenden wir die gleichen Maschinen und Rohstoffe. Selbst unsere Mitarbeiter können den Unterschied nicht erkennen. Wir missbrauchen nicht asiatische Produzenten, um den Markt zu sättigen, sondern um neue Produkte zu fertigen und auch, um unsere Qualität auf dem asiatischen und amerikanischen Markt anbieten zu können.“ Das sei von Deutschland aus schwierig. Hierzulande fänden sich schlicht nicht genügend Mitarbeiter, denn die Konkurrenz von Automobil- und Rüstungsindustrie ist hoch. Dadurch muss das Unternehmen mit einer vergleichsweise hohen Mitarbeiterfluktuation kämpfen. „Zur Abhilfe arbeiten wir soweit wie möglich mit hochentwickelten Maschinen.“