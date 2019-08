FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Erstes Zusammentreffen

60 deutsche Filmfestivals gründen Arbeitsgemeinschaft

In Kassel haben sich Vertreter von 60 deutschen Filmfestivals getroffen um zukünftig mit einer Stimme zu sprechen. Sie gründeten die Arbeitsgemeinschaft Filmfestival um sich zu vernetzten und für bessere Bedingungen für Filmfestivals in Deutschland einzutreten. Zu den Gründungsmitgliedern zählen auch einige der größten und ältesten Filmfestivals in Deutschlands.

Außerdem erklärt die AG in ihrer einem Statement sich mit den Filmschaffenden und anderen Verbänden für die Filmkultur und für bessere Bedingungen für Filmfestivals in Deutschland einzusetzen.

Filmfestivals sind Teil der Filmbranche. Sie sind der erste Teil der Auswertungskette von Kinofilmen. Die AG betont sie tragen zur kulturellen Praxis Kino und ihrer Vermittlung bei. Außerdem zeige sich, dass die Zuschauerzahlen bei Filmfestivals stetig steige. Deswegen fordern sie in einer Stellungnahme zur Novellierung des Filmförderungsgesetztes auch: „Filmfestivals tragen […] zur sozialen Aufwertung von Kinoräumen erheblich bei. Kinos profitieren in der Folge auch durch Kinopreise mittelbar von der Durchführung von Filmfestivals. Bei der Novellierung des Filmförderungsgesetzes aber wurde deren Stimme bislang gar nicht gehört. Filmfestivals müssen im FFG künftig stärker berücksichtigt werden, auch wenn ihre Sichtweise mit den Herstellern und Kinobetreibern viele Berührungspunkte aufweist.”

Die AG Filmfestival trifft sich zum nächsten Mal im Rahmen von DOK Leipzig vom 28.10 bis 3.11.2019 statt.

Hier die Liste aller beteiligten Festivals zum Stand vom Juli 2019:

20minmax Internationales Kurzfilmfestival Ingolstadt

achtung berlin – new berlin film award

Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest (BLN)

Braunschweig International Filmfestival

cinefest – Internationales Festival des deutschen Film-Erbes

Deutsches Kinder Medien Festival Goldener Spatz

DOK.fest München

DOK Leipzig

DOKUARTS

Duisburger Filmwoche / doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche

Essener Video Rodeo

European Media Art Festival, Osnabrück

exground filmfest

Favourites Film Festival

Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein

FILMFEST DRESDEN – International Short Film Festival

FILMFEST HAMBURG

FilmFestival Cottbus

Filmfestival Max Ophüls Preis

Filmfestival Münster

FILMKUNSTFEST MV (Schwerin)

Filmplus – Festival für Filmschnitt und Montagekunst

GENRENALE – Das Forum des Deutschen Genrefilms

German International Ethnographic Film Festival

INDEPENDENT DAYS|Internationale Filmfestspiele Karlsruhe

interfilm – international short film festival Berlin

International Short Film Festival Detmold

Internationale Hofer Filmtage

Internationale Filmfestspiele Berlin

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

Internationale Kurzfilmwoche Regensburg

Internationales Filmfest Oldenburg

Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Internationales Frauenfilmfestival Dortmund / Köln

Internationales Kurzfilmfestival Landau – La.Meko

Internationales Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart

Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest

KFFK / Kurzfilmfestival Köln

KINO DER KUNST

Kinofest Lünen

Kölner Kinderfilmfest Cinepänz

Kurzfilm Festival Hamburg

Landshuter Kurzfilmfestival

LICHTER Filmfest Frankfurt International

LUCAS – Internationales Festival für junge Filmfans

Monstronale

Neiße Filmfestival

Nippon Connection – Japanisches Filmfestival

Nordische Filmtage Lübeck

Open Air Filmfest Weiterstadt

OpenEyes Filmfest Marburg

Orscheler Filmfest

QUEER Filmfest Weiterstadt

Remake. Frankfurter Frauen Film Tage

SCHLINGEL – Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum

Schülerfimfestival-NRW

SoundTrack_Cologne

Soundwatch Music Film Festival Berlin

UNDERDOX dokument & experiment

up-and-coming Internationales Film Festival Hannover

Werkleitz Festival

Werkstatt der Jungen Filmszene

Woche der Kritik

ZEBRA Poetry Film Festival

