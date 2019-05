Stefan Heiland Key Account Manager DACH bei Band Pro Munich

Stefan Heiland übernimmt die Position des Key Account Mangers DACH bei Band Pro Munich. Die neu geschaffene Position soll Kunden einen ersten Ansprechpartner für die Bereiche Cine, Kamera, Objektive, Monitoring und Zubehör bieten.

Stefan Heiland wird Key Account Manager für die Region DACH bei Band Pro Munich. In der neu geschaffenen Position soll er erster Ansprechpartner rund um die Themen Cine, Kamera, Objektive, Monitoring und Zubehör sein. Stefan Heiland ist ehemaliger Kameramann, hat 30 Jahre Berufserfahrung in der Film- und Fernsehbranche und wechselt nun nach München. Zuvor war er unter anderem Niederlassungsleiter in Hamburg bei Ludwig Kameraverleih tätig. “Seine fundierten technischen Kenntnisse und seine Expertise als Kameramann dienen dazu unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch besser und kompetenter beraten zu können”, sagt Martin Kreitl, CEO von Band Pro Munich, über den neuen Mitarbeiter. “Mit Stefan, den ich persönlich seit über 20 Jahren kenne und mit dem ich schon einige Projekte zusammen realisiert habe, werden wir die gute Reputation bei unseren Kunden und unsere starke Präsenz im Cine Markt vertiefen und weiter ausbauen.”

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: