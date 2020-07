Serienproduktion mit HAWK-Anamorphoten

Tom Dülks war auch in den Prozess der Implementierung in den bestehenden Workflow involviert. „Die Entscheidung, bei der Neuausrichtung der Serie Anamorphoten einzusetzen, ist im Rahmen einer weiteren Optimierung des Formats vom Produzenten gemeinsam mit dem DoP der ersten sechs Folgen getroffen worden“, sagt Dülks. „Die Postproduktion hat die sich ändernden technischen Parameter herausgearbeitet und das Aufnahmeformat empfohlen.“ Dülks studierte Bild- und Toningenieur in Düsseldorf und kam 1999 als Sounddesigner zu Action Concept. Innerhalb von sechs Monaten wurde er zum Postproduction Supervisor und baute die Inhouse-Post-Abteilung für den damaligen Produktionsaufwand aus. Das waren damals drei Serien und mehrere TV-Movies pro Jahr. Dülks ging nach rund zwei Jahren nach Berlin, baute dort die Media Factory auf und kam 2013 nach deren Einstellung zurück zu Action Concept. Hier übernahm er zum zweiten Mal die Postproduktion und veranlasste Neuinvestitionen.

Im Prozess der Anamorphoten-Entscheidung prüfte Post- Supervisor Dülks zusammen mit Achim Viander aus der Kameraabteilung, welcher Sensormodus der ALEXA Mini am klügsten für die neuen Objektive war. Um die Sensorausbeute hoch zu halten, entschied sich das Team für die 4:3-Variante bei 2.8K-Auflösung und 25p.

Die ALEXA Mini hat laut Tom Dülks vier Aufnahmeformate, die in Frage kamen: 3,2K in 16:9, 4K in UHD, 2,8K in 4:3 und Open Gate. Drei der Varianten greifen jedoch auf eine Art kamerainternes Upscaling zurück. „Also haben wir überlegt, welches das beste Format ist, wo am wenigsten in der Kamera passiert, bei dem wir nicht wissen, was genau passiert. Und das ist ProRes 2.8K 4:3 mit 2.880 × 2.160 Pixel – die werden auch nativ so aufgezeichnet“, sagt Dülks.