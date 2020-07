Ideen, die auffallen

Müller erklärt an einem Beispiel, dass es nicht der klassische Imagefilm von drei Minuten Länge auf der Startseite des Unternehmens sein muss. „Man könnte hier umdenken und einen Clip machen, der nur 30 Sekunden lang ist, aber direktes Interesse in der Zielgruppe weckt, auf der Webseite zu bleiben und sich durchzuklicken“, so Müller. In den weiteren Menüpunkten können dann weitere, kurze Filme eingebaut werden, die eine Steuerung des Interessenten vornehmen. Das könnte etwa ein Recruitingvideo für Besucher sein, die nach einem Job suchen, oder ein Produktvideo für Endkunden. Der Name Stackfilm leitet sich von der Erfahrung mit dieser Beratungsrichtung ab: „Stack heißt ja ,Stapeln‘“, so Gründer Müller. „Statt also nur einen Film zu machen, mit dem man alles erreichen möchte, unterteilen wir Anliegen in mehrere Filme. Die Zielgruppe schaut sich dann nur die Filme an, die sie wirklich interessieren.“ Erst dann startet das Team in die Konzeption der einzelnen Videos und natürlich in Produktion und Nachbearbeitung, die alle inhouse abgewickelt werden.

Mehrstufiges Angebot Das klingt nach einem Trick, mit dem das Ganze auch teurer wird: mehrere Filme statt einem. Constantin Müller schüttelt den Kopf. Natürlich gibt es auch immer noch den Imagefilm, der 50.000 Euro koste. Wenn aber so viel Geld investiert werde, steige auch der Druck, möglichst viele Ziele in einer Produktion abzudecken, so Müllers Erfahrung. Da setzt er lieber auf die beschriebenen kürzeren Filmclips, die einen viel gezielteren Einsatz und auch eine Überprüfung deren Erfolge möglich machen. Es gibt auch Kunden, die aktuell nicht das Budget haben, alle einzelnen Filme umzusetzen. Dann findet Müller zusammen mit seinem Kunden die Prioritäten heraus und plant zum Beispiel ein mehrstufiges Roll-Out. So kommt im ersten Schritt ein kurzes Imagevideo und ein Erklärfilm zu den Produkten. Ein halbes Jahr später kommen dann mehr Produktvideos oder Tutorials zu häufig gestellten Fragen. Natürlich hört auch Constantin Müller sehr häufig die pauschale Frage nach einem Imagefilm-Preis. Dass diese so divers beantwortet werden kann wie der oft zitierte Auto-Preis, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. „Ich sage mittlerweile, unter 5.000 Euro anzufangen rentiert sich für uns nicht“, so Müller. Seiner Erfahrung nach versteht das auch der Kunde, wenn man erläutert, dass Musik komponiert, Schauspieler engagiert, ein Team verpflegt und vor allem so bezahlt werden soll, dass sie von ihrer Arbeit leben können. Am liebsten setzt Müller seine Projekte auf einer RED Scarlet oder der aktuellen Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6 G2. Als jemand, der mit der Canon-5D-Reihe auf- wuchs, setzt er auf Canon-Objektive mit EF-Mount. Doch auch die Schneider-Kreuznach Cine-Xenar-Serie mit PL- Mount mag Müller sehr. Mit dem Needcam-Verleih im Rücken hat der Filmemacher zudem ein breites Angebot an Ausrüstung, mit dem sein Team individuell auf die Anforderungen von Projekten reagieren kann. Für hochwertige Produktionen mietet er aber Vantage Hawk Anamorphoten, größere Kräne oder Kino-Dolly-Systeme dazu. Der Schwerpunkt von Stackfilm sind genau die mittelständischen Unternehmen, von denen Müller spricht. Es gibt immer mal Ausreißer in die Konzernwelt und auch immer wieder Anfragen aus dem Senderumfeld, in dem Müller groß geworden ist. Doch die Hauptkunden sind die Unternehmen, die aktuell in Digitaliseirungsprozessen sind, Kommunikation betreiben müssen und mit innovativem Bewegtbild auffallen wollen. Hochwertigkeit und Beratung Müller hat hier die Erfahrung gemacht, dass die kleineren unter diesen Firmen die Bewegtbildproduktion immer häufiger selbst in die Hand nehmen. „Ich versuche dann nicht zu diskutieren“, so Müller. Diese Firmen hätten aber ein Filmbudget früher gar nicht finanzieren können. Jetzt machen sie es bis zu einem gewissen Aufwand in Zukunft eben selbst. Im günstigen Produktionssegment wird seiner Meinung nach gar kein Weg daran vorbei führen. Denn die Produktionsmittel sind mittlerweile derart erschwinglich geworden, dass Müller mit einer Unternehmensstruktur, die finanziert werden muss, nicht dagegen halten kann. Je früher er das akzeptiere, desto schneller könne er sich dann auf die eigentliche Auflage konzentrieren: Qualität liefern. Und wer es ernst meint mit der Bewegtbildkommunikation, der begreift in der Auseinandersetzung mit dem Budget früher oder später, dass er hohe Qualität nicht mit Gimbal und DSLM inhouse erreicht. „Deshalb kommen wir dann ins Spiel, wenn die Unternehmen hochwertige Filme wollen“, so Müller. Denn Qualität hat seiner Erfahrung nach nichts mit der angestrebten Plattform zu tun. Die meisten seiner Kunden haben verstanden, dass diese Hochwertigkeit auch für 30-Sekünder auf Instagram gilt. Diese Kunden zu finden, ist jedoch eine Herausforderung. Für Müller ist klassische Akquise im Bewegtbildbereich schwierig. „Kaltakquise funktioniert bei uns in der Branche überhaupt nicht“, so ist seine Erfahrung. Er setze auf persönliche Empfehlung von Kollegen oder bestehenden Kunden und Direktkontakte auf Messen. Hier empfiehlt er nicht Filmmessen, sondern Marketingmessen, wie die Kölner Dmexco. Ist der Kontakt hergestellt, ist für Constantin Müller das Wichtigste, eine Vertrauensbasis zu schaffen. „Der Kunde kauft ja etwas ein, das er vorab gar nicht prüfen kann“, so Müller. „Er kann sich Filme ansehen, aber er muss dir vertrauen. Da sind wir als Experten gefragt, Lösungen anzubieten, die Mehrwert bringen.“ Stackfilm schafft das seiner Meinung nach mit Ideen, die auffallen. Eine ständige Marktbeobachtung ist da unabdingbar. Und die Fähigkeit, sich auf immer neue Zielgruppen einzustellen und deren Marktnische auszukundschaften. „Wenn ich einen Film speziell für eine Zielgruppe mache, dann muss ich auch deren Content analysieren und den Stil meines Contents deren Sehgewohnheiten anpassen.“ [12179] Im Netz: Stackfilm im Internet: www.stackfilm.de Kameraverleih Needcam in Wiesbaden: www.needcam.de