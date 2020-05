Film & TV Kamera 6.2020: Das neue Heft ist da – kostenloser Download!

unangefochten auf Platz eins der redaktionsinternen Hitparade für bescheuerte Wörter liegt zurzeit „Hygienedemo“. Zwar kann man grundsätzlich nicht tadeln, dass Bürger ihre Grundrechte ausüben, auf die Straße gehen und sich versammeln, um gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Regeln zur Eindämmung der Covid-19- Pandemie zu protestieren. Wenn dabei die Hygieneregeln missachtet werden und sich so die Veranstaltung selbst ad absurdum führt, ist das ein Problem, mit dem sich die Ordnungsbehörden befassen müssen. Und wenn die Aluhut-Kohorten und Bescheidwisser sich der „Hygienedemos“ bemächtigen, um dort ihre Weltverschwörungstheorien unter das Volk zu bringen, verstärkt das höchstens vielleicht schon vorhandene, milde Zweifel an der Vernunftbegabung mancher Mitmenschen.

Allerdings muss Schluss mit der Sanftmut sein, wenn aus solchen Veranstaltungen heraus Attacken auf Journalisten und Kamerateams verübt werden. Als „Zombies, die schnell rennen können“, beschreibt ZDF-Reporter Abdelkarim die etwa 20 Angreifer auf ihn und sein Drehteam am 1. Mai in Berlin. Auch bei der ungenehmigten Demonstration des Vegankochs Hildmann wurde ein ARD-Tonmann körperlich angegriffen. Was bei uns zu Recht als ernste Grenz- überschreitung wahrgenommen wird, ist weltweit ein Problem mit ganz anderen Ausmaßen. Allein 2019 kamen laut „Reporter ohne Grenzen“ 38 Journalisten in direktem Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung ums Leben, 234 sitzen in Haft.

Auch in diesem Heft bringen wir ein Covid-19-Spezial, das Sie ab Seite 46 finden.

