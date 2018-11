Erfolgreiche Premiere der MediaTech Con

Mehr als 600 Besucher und 70 Sprecherinnen und Sprecher aus aller Welt konnte die erste Ausgabe der neuen englischsprachigen Konferenz MediaTech Con verzeichnen.

(Bild: transfermedia/Beate Wätzel)

Gemeinsam mit den beiden bereits bestehenden Konferenzmarken VR NOW Con & Awards und Changing the Picture ging es in der Medienstadt Babelsberg zwei Tage lang um die Medientechnologien der Zukunft – rund um Künstliche Intelligenz, begehbare Filme, Cinematic VR, Mixed VR, Digital Health und smarte Home Technologien.

Im Rahmen der VR NOW Con & Awards wurden zum dritten Mal die VR NOW Awards verliehen. Gewinner des VR NOW Grand Prize und des VR Technology Award ist „Volucap“ (Volucap Gmbh). Den Cinematic VR Award erhielt „Vestige“ (Other Set). Der Gewinner des Interactive VR Experience Award war „Escape the Lost Pyramid“ (Ubisoft Blue Byte), während der VR Industry Award an „B.Braun Aesculap Spine VR“ (NUMENA Virtual Reality Architects) ging.

Weitere Informationen gibt es hier.

