Der 3:4-Trick

PL-Mount am Objektiv gedreht

Guter Rat ist aber in Zeiten des Internets nicht mehr teuer. Die Herausforderung war es also, auf der ALEXA Mini in ProRes 422 ein 16:9-Bild mit einem Anamorphoten zu erzeugen, ohne ins Bild hineinzucroppen und darüber Auflösung zu verlieren. Tim Kuhn fand dazu einen Artikel im „American Cinematographer“. Der berichtete 2018 über den Kameramann Chapin Hall, der bei dem Kurzfilmprojekt „Last Taxi Dance“ mit seinen eigenen alten Franscope-Anamorphoten gedreht hatte. Um einerseits an eine höhere Auflösung zu kommen und mehr von den anamorphotischen Auswirkungen im Bild zu haben, ließ er sich seinerzeit etwas Cleveres einfallen.

„Der Trick an der ganzen Sache ist, die Kamera um 90 Grad zum Objektiv zu verdrehen“, erklärt Tim Kuhn. „Das Objektiv bleibt in der normalen Position.“ Das hat viele Folgen. Die erste ist, dass auch der Mount am Objektiv ummontiert und so einmal um 90 Grad gedreht wird, damit der Pin, mit dem das Objektiv beim PL-Mount arretiert wird, in der richtigen Position ist und das Objektiv korrekt auf den Sensor abbildet.

Verleihpartner Cinegate Hamburg war zuvor nicht nur sehr unterstützend bei den diversen Objektivtests gewesen, das Team organisierte für Kuhn jetzt sogar ein Vertical Rig für die ALEXA Mini. Das war für einen reibungslosen Ablauf am Set unabdingbar. „Wenn du die Kamera um 90 Grad zur Seite legst, dreht sich ja das ganze Zubehör mit“, so Tim Kuhn. Ohne Vertical Rig liegen dann die Rods auf der einen Seite, die Top-Plate auf der anderen Seite. „Das ist ein Riesenproblem, weil du kaum noch Bedienmöglichkeiten hast.“

Kuhn überließ es seinem Kameraassistenten Thomas Tröger, zu welcher Seite die Mini gekippt werden sollte. Er entschied sich für die rechte, mit dann nach unten zeigen- dem Lüfter. So kam Kuhn noch oben an die Bedienknöpfe und den REC-Button heran und die Kabel wurden nach unten und nicht über den Lüfter hinweg geführt.