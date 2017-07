ZDF setzt bei DVB-T2-Umschaltung auf Rohde & Schwarz und das Fraunhofer HHI

In einer der größten Umschaltaktionen der Rundfunkgeschichte Deutschlands ist der Regelbetrieb von DVB-T2 HD in diesem Jahr planmäßig gestartet. Das ZDF hat für seine Headend Implementierung die R&S AVHE100 Encoding- und Multiplexing-Lösung von Rohde & Schwarz mit der HEVC-Technologie des Fraunhofer HHI eingesetzt. Die gesamte Umstellung auf DVB-T2 und Abschaltung von DVB-T verlief reibungslos in nur einer Nacht.

Das System von Rohde & Schwarz wird zur zentralen Signalverarbeitung sowie für Encoding und Multiplexing des neuen DVB-T2-Netzwerks eingesetzt. Dabei nutzt es den neuen HEVC-Codec, um höchste Videoqualität bei kleinstmöglicher Datenrate zu erreichen. Als Systemlösung bietet es Echtzeit-HEVCEncoding von Auflösungen bis zu 4K/UHD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Den integrierten HEVC-Encoder hat das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut HHI entwickelt, das auch maßgeblich an der Entwicklung des HEVC-Standards beteiligt war.

Für den erfolgreichen Einsatz ist der wesentliche Vorteil des R&S AVHE100 die beste am Markt verfügbare Bildqualität für HEVC-enkodierte Inhalte dank des integrierten Fraunhofer HHI HEVC-Encoders. Zahlreiche Qualitäts- und Stabilitätstests durch das ZDF gegenüber den etablierten Mitbewerbern haben das bewiesen. Dazu kommt der angewandte statistische Multiplex, mit dem sich die verfügbare Bandbreite optimal ausnutzen lässt. Die Zuschauer erhalten so eine herausragende Bildqualität. Überzeugt hat auch das Systemkonzept mit seiner einheitlichen Bedienoberfläche, die übersichtlich, einfach zu handhaben und trotzdem extrem leistungsstark ist. Einen weiteren Pluspunkt sammelte Rohde & Schwarz mit einer speziellen Dolby-Implementation für das Audioverhalten, die genau den Anforderungen des ZDF entspricht.

Das R&S AVHE100 ist eine komplett softwarebasierte Encoding- und Multiplexing-Lösung, die auf Standard IT-Komponenten betrieben wird. Damit bietet das Unternehmen eine äußerst flexible Lösung, die sich für jeden Kunden individuell zusammenstellen lässt. Erweiterungen und Verbesserungen im Rahmen der Kodier- und Übertragungsstandards sind leicht einzupflegen und können auch auf bestehenden Systemen einfach nachgerüstet werden. Darüber hinaus bietet das R&S AVHE100 ein besonders ausgeklügeltes Redundanzkonzept. Viele Sicherheits-Features sorgen für eine besonders hohe Ausfallsicherheit für den 24/7 Betrieb.