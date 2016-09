Tracking-System von Ncam gewinnt Emmy

Das National Center for Accessible Media (Ncam) wird mit dem Technical Emmy ausgezeichnet. Ncam gilt als Vorreiter, wenn es um die Weiterentwicklung von grafischen Darstellungen in Filmen oder Live-Berichterstattungen geht.

Nic Hatch, CEO von Ncam, neben einer Kamera, die mit dem Tracking-System ausgestattet ist

Fast jeder kennt es – Bei der Vorberichterstattung eines Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft diskutieren Experten über die Aufstellung der Mannschaft. Auf einmal erscheinen die Spieler in Lebensgröße neben den Experten, es hat den Anschein, als stünden sie tatsächlich im Studio. Genau um solche Effekte kümmert sich unter anderem Ncam.

Die Augmented Reality wurde in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Wo früher noch vage über eine Blue Screen gefuchtelt wurde, auf der nur der Zuschauer die Wetterkarte sah, können heute Reporter oder Experten live anhand einer eingeblendeten Grafik die verschiedensten Sachverhalte oder Zusammenhänge erläutern. Außerdem findet diese Technologie auch bei Greenscreen Anwendung.

Ausgezeichnet wird Ncam nun für die stetige Weiterentwicklung ihres Tracking-Systems. Dieses erstellt mit Hilfe von 2 „Witness Cameras“ ein 3D-Modell Raumes und verankert die Grafiken beziehungsweise ihre Pfade darin. So werden virtuellen Bestandteile für den Zuschauer Teil der Realität und werden in Echtzeit so angepasst, dass sie sogar bei Kamerabewegungen aus der Hand richtig dargestellt werden.

Großaufnahme des Tracking-Systems den Firma Ncam

„Es ist ein Großartiges Gefühl, mit einem solchen Preis ausgezeichnet zu werden. Wir sind einen langen Weg gegangen seit wir 2012 mit dem Entwickeln von Werbe-Grafiken begonnen haben.“ Erklärt Nic Hatch, CEO von Ncam. “Der Fakt, dass so viele Unternehmen bei Live-Übertragungen von Sport, Nachrichten, Wetter, oder Großveranstaltungen auf unsere Technologie vertrauen, spricht Bände. Ich könnte nicht stolzer auf unser brillantes Team sein, welches dafür sorgt, dass unsere Klienten einen solchen Erfolg vorweisen können.“