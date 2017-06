Pionier Garrett Brown über die Entwicklung seines Körperstativs

Im letzten Jahr wurde die Steadicam 40 Jahre alt. Trotz Gimbals und Drohnen erfreut sich die Technologie höchster Beliebtheit. Aber wie entstand die Idee dahinter? Für die DVD-Veröffentlichung von “Rocky” erzählte Erfinder Garret Brown von seinem Entwicklungsprozess.

Unser Autor Hans Albrecht Lusznat hat auf seiner Webseite das Prinzip einfach und präzise beschrieben: „Es ist ein mechanisches Kamerastabilisierungssystem basierend auf den Gesetzen der Trägheit. Durch einen zweiteiligen Gelenkfederarm werden die unregelmäßigen Bewegungen des tragenden Operator absorbiert und von den Kamerabewegungen isoliert.“ Dieser Grundsatz gilt noch heute.

Erstmals setzte Brown das System am Set des Dramas “Bound for Glory” von Hal Ashby in Zusammenarbeit mit DoP Haskell Wexler ein. Der DoP erhielt den Oscar für seine Arbeit. Brown setzte das System fortan bei großen Produktionen ein, wie “Return of the Jedi” oder “The Shining”, sowie die ikonische Trainingssequenz aus “Rocky”. Brown wurde mit zahlreidchen Preisen geehrt, darunter der Technik-Oscar und der ASC President’s Award.

Hier jedoch die faszinierende Geschichte der Geburt des Körperstativs aus Browns Mund selbst, im Video: